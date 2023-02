TAKKT hat seine vorläufigen 22 Ergebnisse gemeldet. Das Unternehmen hat seine finanziellen und strategischen Ziele für das Jahr trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds erreicht. Die organischen Umsätze gingen im vierten Quartal aufgrund der rückläufigen Nachfrage zurück, während temporäre Effekte und Transformationskosten die Rentabilität beeinträchtigten. Dennoch blieb der freie Cashflow im Jahr 2022 gesund, und die Eigenkapitalquote blieb mit über 60% stark. Darüber hinaus bestätigte das Management seinen kürzlich unterbreiteten Dividendenvorschlag von insgesamt 1,00 EUR pro Aktie, der sich aus einer Basisdividende von 0,60 EUR und einer Sonderdividende von weiteren 0,40 EUR zusammensetzt. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 111%, was zu einer attraktiven Dividendenrendite von fast 7% führt. Nach Ansicht von AlsterResearch signalisiert der Dividendenvorschlag das Vertrauen der TAKKT in ihr Geschäft. Darüber hinaus sucht das Management auch nach anorganischen Wachstumsmöglichkeiten, was positiv zu bewerten ist. Die Experten von AlsterResearch stufen die Aktie daher weiterhin mit KAUFEN ein, bei einem unveränderten Kursziel von 17,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TAKKT%20AG





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!