Leonding (pta/24.02.2023/11:40) - Der Rosenbauer Konzern ist aktuell Ziel eines Cyber-Angriffs. Als Vorsichtsmaßnahme wurden Teile der IT-Infrastruktur abgeschaltet. Die Maßnahmen betreffen alle Rosenbauer-Standorte.

Das genaue Ausmaß und die Dauer des Angriffs sowie dessen Folgen sind derzeit noch nicht abschätzbar. Eine sofort eingerichtete Task Force arbeitet mit externen Cybersecurity-Experten und Datenforensikern daran, den Systembetrieb sicher und schnellstmöglich wiederherzustellen. Nach derzeitigem Wissensstand wurden weder Kunden- noch Unternehmensdaten entwendet oder verschlüsselt. Die verantwortlichen Behörden wurden eingeschaltet.

February 24, 2023 05:40 ET (10:40 GMT)