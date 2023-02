NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen von Live Nation auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Ausblick des US-Branchenunternehmens reflektiere die starke globale Nachfrage nach Live-Events, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei auch gut für den Ticketverkäufer CTS, da die USA bei der Wiederöffnung dem deutschen Markt voraus sei. Außerdem verweise Live National auf starkes internationales Wachstum./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 03:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2023 / 03:53 / ET

DE0005470306