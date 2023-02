Neckarsulm (ots) -Bei Öko-Test konnte in diesem Monat insbesondere die Kaufland-Eigenmarke bevola glänzen. Mit den erfrischenden Reinigungstüchern 3 in 1 und der Baby Wundschutzcreme erreichten gleich zwei bevola-Produkte jeweils die Bestnote "sehr gut".Im Test mit 20 feuchten Gesichtsreinigungstüchern konnte das Kaufland-Eigenmarkenprodukt bei den Testern vor allem mit den Inhaltsstoffen glänzen. Die erfrischenden Reinigungstücher von bevola eignen sich für normale und Mischhaut. Sie reinigen und entfernen Verschmutzungen und wasserfestes Make-up. Die Formulierung mit Aloe Vera und Panthenol erfrischt die Haut und bewahrt die natürliche Feuchtigkeitsbalance. Die Haut wird so optimal auf die nachfolgende Pflege vorbereitet. Die Hautverträglichkeit wurde im dermatologischen Test geprüft und bestätigt.Ebenfalls gut für die Haut: die bevola Wundschutzcreme für Babys. Auch hier nahm die Öko-Test-Jury die Inhaltsstoffe von 22 Wundschutzcremes für Babys unter die Lupe und bewertete das Kaufland-Eigenmarkenprodukt mit "sehr gut". Die Wundschutzcreme mit Zinkoxid, Kamillen-Extrakt und Panthenol ist zudem ohne Parfüm und trägt so zu einer beruhigenden Pflege im Windelbereich bei.Über bevolaGeld zu sparen, ohne auf Qualität verzichten zu müssen - dafür stehen die Eigenmarken von Kaufland. Mit bevola deckt Kaufland nahezu die gesamte Bandbreite von Drogerieprodukten für die ganze Familie ab. Seit der Einführung 2018 wurde das Sortiment stetig erweitert und bietet mittlerweile eine breite Auswahl für die ganze Familie. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei neben Qualität und Preis auf Nachhaltigkeitsaspekten - Kaufland verzichtet bereits bei vielen Artikeln auf den Einsatz von Mikroplastik in den Rezepturen und optimiert die Verpackungen zu Gunsten der Umwelt.Aktuelle Pressemitteilungen, spannende Schwerpunktthemen, eine Bildauswahl, sowie Audio- und Videomaterial finden Sie auf unserem neuen Presseportal unter https://unternehmen.kaufland.de/pressePressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5449298