Die Heizölpreise in Deutschland und der Schweiz sind im Vortagesvergleich leicht gestiegen, während sie in Österreich minimal fielen. Der Bericht des DOE fällt milder aus als der des API, ist weiterhin tendenziell preissenkend einzuordnen, bringt allerdings auch preistreibende Faktoren. Russland will im März 2023 25 Prozent weniger Öl über seine westlichen Häfen exportieren. Während der Euro im Vortagesvergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...