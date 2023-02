Kolbermoor (ots) -Die Situation am Finanzplatz in Deutschland könnte nicht spannender sein. Zahlreiche exogene Schocks wirken auf die Banken und Sparkassen. Gleichzeitig ist das Thema Finanzen so relevant wie selten zuvor. Das Buch "New Banking - Gespräche über die Zukunft des Bankings" beleuchtet in 13 Interviews mit Persönlichkeiten der Branche die aktuelle Situation aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Interviewpartner geben dabei einen authentischen Einblick in die Praxis und berichten über innovative Ansätze und Lösungsszenarien. Genau aus diesem Grund ist das Werk der "Must-Read" 2023 für alle Führungskräfte und Innovatoren der Bankenszene. "Gerade in Krisenzeiten benötigen Menschen & Unternehmen Rat in finanziellen Angelegenheiten. Dies erfordert in vielerlei Hinsicht ein verändertes Kundenerlebniskonzept für Banken und Sparkassen. Hierfür braucht es teils radikal andere Denk-, Verhaltens- und Vorgehensweisen: New Banking. Genau aus diesem Grund habe ich diese wegweisenden Gespräche als Buch zugänglich gemacht." erklärt der Autor Prof. Dr. Jürgen Weimann.Für sein aktuelles Buch ist er mit renommierten Expertinnen und Experten ihres Fachs im Rahmen des Podcasts "Everyone Counts" ins Gespräch gegangen. Herausgekommen ist ein Werk das Best Practice, Impulse, Zukunftsvisionen und konkrete Umsetzungsbeispiele vereint. Zu Wort kommen im Buch Vorstände und Innovatoren der Bankenszene, welche zu Themen, wie Transformation, Digitalisierung, New Work, Agilität, Customer Centricity und Kryptowährung aus der Praxis berichten. Gleichzeitig finden sich aufschlussreiche Interviews mit Experten zu Themen, wie Nachhaltigkeit, Konfliktkultur und Arbeitsraumgestaltung.Freuen Sie sich auf Beiträge von Dr. Reinhard K. Sprenger, Pranjal Kothari, Erna-Maria Trixl, Prof. Dr. Jens Weidner, Roger Pawellek, Ludwig Zitzmann, Eva Müller, Dr. Jörg Howein, Frank Kohler, Peter Klett, Monika Schulze, Markus Frei und Oke Heuer.Das Buch zeichnet sich aus durch besondere Praxisorientierung und zahlreiche Beispiele aus den täglichen Herausforderungen von Finanzinstituten. Die facettenreichen Interviews machen das Buch zu einem besonders unterhaltsamen Lesestoff, der lebensnah vermittelt wird.Über den Herausgeber:Prof. Dr. Jürgen Weimann ist Managementberater und Inhaber des Lehrstuhls Digital Strategy an der Digital Business University (DBU) in Berlin. Mit seinem Credo "Jeder Einzelne ist von Bedeutung" beschäftigt er sich seit 25 Jahren mit der Frage: "Wie entsteht Begeisterung in Organisationen?" Nach Stationen bei der HypoVereinsbank, der Stadtsparkasse München, der Sparkassen Consulting GmbH und der zeb GmbH begleitet er heute Unternehmen der Finanzindustrie bei der Transformation ihres Geschäftsmodells. Als vom Manager Magazin prämierter "TOP Consultant" und Träger des "Best of Consultant"-Awards der WirtschaftsWoche zählt er zu den renommiertesten Beratern seiner Branche.Zur digitalen Pressemitteilung mit Bildmaterial:http://bit.ly/3l8pazzPressekontakt:Prof. Dr. Jürgen Weimann, +49 - 176 - 61 01 68 62, buero@juergenweimann.comOriginal-Content von: JürgenWeimann.Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168601/5449317