Die Aktie von BASF ist aktuell der größte Verlierer im Euro Stoxx 50-Index . Der Auswahlindex verliert 2 Punkte. Am Aktienmarkt in der Eurozone zeigen sich die Börsenteilnehmer derzeit nicht in Kauflaune. Die Folge: Für den Index steht ein Verlust von 0,41 Prozent auf der Kurstafel.

Den vollständigen Artikel lesen ...