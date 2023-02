Mainz (ots) -Seit ihrer Online-Stellung am 30. Dezember 2022 erzielt die ZDF-Serie "Gestern waren wir noch Kinder" neue Rekordwerte in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/serien/gestern-waren-wir-noch-kinder). Die sieben Folgen erreichen bislang annähernd 21 Millionen Sichtungen beziehungsweise drei Millionen Sichtungen pro Folge. Damit ist das Programm die bislang meistgenutzte Serie in der ZDFmediathek überhaupt und mit Abstand das erfolgreichste deutsche Streaming-Angebot im Januar.Heike Hempel, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II: "Es freut uns, dass die Nutzer*innen 'Gestern waren wir noch Kinder' zu einem Ereignis gemacht haben, über das man spricht und das man weiterempfiehlt. Natalie Scharf hat es mit diesem spannenden Familiendrama geschafft, alle Generationen und besonders auch junge User zu erreichen."Die von Natalie Scharf geschriebene und produzierte Serie handelt von einer scheinbaren deutschen Bilderbuchfamilie, deren Welt zusammenbricht, als der Vater urplötzlich seine Frau tötet. In einem Genre-Mix aus Thriller und Drama wird die Serie auf zwei Zeitebenen erzählt: Die älteste Tochter versucht, die Verantwortung für die beiden jüngeren Geschwister zu übernehmen, und der Vater in der U-Haft versucht mit Rückblicken in die Vergangenheit zu erklären, wie es zu der schrecklichen Tat kommen konnte.In den Hauptrollen spielen: Torben Liebrecht, Julia Beautx, Maria Simon, Damian Hardung, Julius Nitschkoff, Ulrich Tukur sowie Karoline Eichhorn, Milena Tscharntke und Rieke Seja. Regie führte Nina Wolfrum. Die Redaktion im ZDF liegt bei Corinna Marx und Bastian Wagner.(Quelle Onlinenutzung: AGF in Zusammenarbeit mit Nielsen, Zensusdaten)KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108PressefotosPressefotos zu "Gestern waren wir noch Kinder" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/gesternwarenwirnochkinder) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/gestern-waren-wir-noch-kinder) zur Sendung.Sie finden "Gersten waren wir noch Kinder" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/serien/gestern-waren-wir-noch-kinder) als Streaming-Angebot.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5449360