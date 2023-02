Frankfurt/Main - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Vormittag nach einem freundlichen Start schnell gedreht. Um 12:30 Uhr stand der Dax bei rund 15.400 Punkten und damit 0,5 Prozent unter Vortagesschluss.



"Die Marktteilnehmer bleiben weiterhin verunsichert und das zeigt sich zunehmend in den Kursbewegungen im Dax", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow das Marktgeschehen. "Die frühen Eröffnungsgewinne werden vermehrt für Gewinnmitnahmen genutzt. Die Gemengelage gibt derzeit kein klares Bild vor und lediglich die Hoffnung auf eine baldige globale Konjunkturerholung ist der Treibstoff für die zuletzt erfolgten Kursgewinne." Die makroökonomische Ebene lasse sich jedoch Zeit, diese Annahmen auch mit belastbaren Fakten zu untermauern.



"Ganz im Gegenteil werden die Daten zur Konjunktur- und Preisentwicklung oftmals nach unten revidiert", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0579 US-Dollar (-0,15 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9452 Euro zu haben.

