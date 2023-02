DJ Bundesregierung vermisst in Chinas Friedensplan wichtige Elemente

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf Chinas Zwölf-Punkte-Friedensplan für den Ukraine-Krieg reagiert. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner erklärte, es sei positiv, dass China als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eigene Ideen zur Beendigung des russischen Krieges gegen die Ukraine vorgestellt habe. Allerdings sei mehr Ausgewogenheit in den Vorschlägen nötig.

"Der Plan enthält eine Reihe wichtiger Punkte - die klare Ablehnung jeglichen Gebrauchs von Atomwaffen. Gleichzeitig fehlen aus unserer Sicht wichtige Elemente - zuvorderst der Rückzug russischer Truppen aus der Ukraine", sagte Büchner auf der Regierungspressekonferenz.

Zudem sei wichtig, dass China diese Idee nun auch direkt mit der Ukraine bespricht. Nur so könne "eine ausgewogene Lösung" gefunden werden, die die legitimen Interessen der Ukraine berücksichtige.

In dem Plan zur "politischen Beilegung" der Krise hat China Russland und die Ukraine zu direkten Verhandlungen und zum Schutz von Zivilisten aufgerufen.

Zur Frage, ob aus deutscher Sicht ein Waffenstillstand oder - wie die Ukraine fordert - ein Rückzug der russischen Truppen Bedingung für direkte Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland sei, sagte Büchner, die Ukraine selbst müsse diese Bedingungen definieren.

"Wenn die Ukraine sagt, für sie sind die Bedingungen ein Truppenrückzug, dann ist das, glaube ich, eine nachvollziehbare Position", sagte Büchner.

China hält enge Verbindungen zu Russland und stellt sich als neutrale Partei in dem Konflikt dar. Bei einem Treffen der UN-Vollversammlung am Donnerstag, wo 141 der 193 Mitglieder in einer Resolution Russland zum Rückzug aus der Ukraine aufgefordert, enthielt sich China seiner Stimme. Die Resolution besagt, dass sich ein Weg zu Verhandlungen erst eröffne, wenn sich russische Truppen aus der Ukraine zurückziehen.

