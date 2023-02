Krones meldet starke vorläufige Q4-Ergebnisse. Das Umsatz- und EBITDA-Wachstum war im 4. Quartal positiv und der Auftragseingang erreichte im Jahr 2022 ein Rekordhoch. Allerdings führte der anhaltende Kostendruck zu einem Rückgang der EBITDA-Marge im 4. Quartal. Das Management stellte jedoch klar, dass das Unternehmen bisher nur teilweise von den im vergangenen Jahr durchgesetzten Preiserhöhungen profitiert hat. Das Unternehmen übertraf seine Umsatzprognose für 2022, während die EBITDA-Marge am oberen Ende der Prognosespanne lag. Auch für das Jahr 2023 hat das Unternehmen eine gute Prognose abgegeben. Wie die Analysten von AlsterResearch erwartet hatten, wird der Auftragseingang 2023 voraussichtlich zurückgehen. Dennoch befindet sich das Unternehmen in der komfortablen Lage, bis ins Jahr 2024 hinein eine gute Umsatzvisibilität zu haben. Die Analysten von AlsterResearch sehen Krones weiterhin als ein Kerninvestment für alle, die ein qualitativ hochwertiges Geschäftsmodell suchen, das ein Engagement in widerstandsfähigen Endmärkten bietet, insbesondere aufgrund der überlegenen Wettbewerbsqualität bei der Weitergabe steigender Rohstoffkosten und dem Meistern enger Lieferketten. AlsterResearch stuft die Aktie erneut auf KAUFEN mit einem neuen Kursziel von EUR 125,00 (alt: EUR 120,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Krones%20AG





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!