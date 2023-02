DJ Scholz schlägt sich in Haushaltsstreit auf Lindners Seite - Magazin

BERLIN (Dow Jones)--Bei der Aufstellung des Haushalts für nächstes Jahr hat sich die Ampelkoalition einem Magazinbericht zufolge darauf verständigt, ohne Steuererhöhungen auszukommen und die Schuldenbremse einzuhalten. Darauf einigten sich nach Informationen des Spiegel Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) bei einem Treffen am vergangenen Montag.

Die Bundesregierung bestätigte dies nicht. "Das kann ich nicht bestätigen, weil ich bei dem Gespräch nicht dabei war", sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Jedoch würde ihn dies "auch nicht wundern, weil es einfach der Rahmen ist, den wir uns im Koalitionsvertrag gegeben haben".

Scholz habe sich damit im Haushaltsstreit der beiden Minister, die beide per Brief ausgetragen hatten, auf die Seite Lindners geschlagen, schrieb das Magazin weiter. Dem Bericht zufolge plant der Bundesfinanzminister für das kommende Jahr mit einer Neuverschuldung von mindestens 25 Milliarden Euro. Dabei wolle er die zulässige Höchstgrenze, die ihm die Schuldenbremse erlaubt, vollständig ausschöpfen. Nach jüngsten Kalkulationen des Finanzministeriums liege der Betrag bei 15 Milliarden Euro. Hinzu kämen 10 Milliarden Euro für die geplante Aktienrente, die bei der Schuldenbremse jedoch nicht mitzählen, weil ihnen eine Forderung an die Rentenkasse in gleicher Höhe gegenübersteht.

February 24, 2023 07:00 ET (12:00 GMT)

