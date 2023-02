Eine Aktie. Montag bis Freitag. Echte Performance. https://bit.ly/3YZAyNl Jetzt die "Aktie der Woche" zum Kennenlern-Preis ausprobieren! Die mit Spannung erwarteten Fed-Protokolle hatten in dieser Woche eigentlich wenig Anlass für Kursbewegungen geliefert. Doch bereits im Vorfeld der Veröffentlichung am Mittwoch haben die US-Börsen den Rückwärtsgang eingelegt, erklärt Lars Wißler, Chefredakteur der "Aktie der Woche", im Gespräch mit wallstreet:online. Als Spezialist für kurzfristige Trades bei spannenden Einzelaktien stellt Wißler einen Tech-Konzern aus der zweiten Reihe vor, bei dem er ausgezeichnetes Chance-Risiko-Verhältnis sieht. Was der Chart der Aktie verrät und wie es an den Börsen jetzt weitergehen könnte: Mehr dazu im Video. Jetzt einschalten!