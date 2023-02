DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Investitionen und Konsum belasten BIP im vierten Quartal

Sehr schwache Investitionen und ein deutlich rückläufiger Privatkonsum haben die deutsche Wirtschaft Ende vergangenen Jahres doppelt so stark wie bisher angenommen schrumpfen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,4 Prozent und überstieg das Niveau des Vorjahresquartals kalenderbereinigt um 0,9 Prozent. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwartet hatten, hatten die Statistiker einen BIP-Rückgang von nur 0,2 Prozent und einen jährlichen Zuwachs von 1,1 Prozent gemeldet.

ING: Deutschland vor "technischer Rezession"

ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski sieht Deutschland nach dem unerwartet starken Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vierten Quartal vor einer "technischen Rezession", also BIP-Rückgängen in zwei aufeinander folgenden Quartalen. "Obwohl die Stimmungsindikatoren in den letzten Monaten gestiegen sind, gibt es sehr deutliche Hinweise auf eine nach wie vor schwache Wirtschaft", schreibt Brzeski in einem Kommentar.

VP Bank: Deutsches BIP sinkt auch im ersten Quartal

Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des Chefvolkswirts der liechtensteinischen VP Bank, Thomas Gitzel, auch im ersten Quartal 2023 schrumpfen. "Dass sich im ersten Quartal an der Grundkonstellation etwas Nennenswertes ändert, ist nicht zu erwarten", schreibt Gitzel in einem Kommentar zum unerwartet deutlichen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vierten Quartal 2022. Die Reallöhne schrumpften, die privaten Haushalte seien weiterhin zum Sparen verdammt, und auch die Bauwirtschaft werde vorerst nicht auf bessere Zeiten setzen können.

IMK: Deutsches BIP dürfte 2023 nahe Stagnationsgrenze liegen

Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, hält einen Rückgang der Wirtschaftsleistung im aktuellen ersten Quartal für denkbar und erwartet für das Gesamtjahr 2023 ein Wachstum "nahe an der Stagnationsgrenze". Die hohen Energiepreise und steigenden Zinsen haben das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zur Jahreswende deutlicher schrumpfen lassen als ursprünglich erwartet.

Nagel: Erwarte im März robusten Zinsschritt, schließe weitere nicht aus

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat vor einer zu frühen Rücknahme der geldpolitischen Straffung im Euroraum gewarnt und deutliche Zinsschritte der Europäischen Zentralbank (EZB) im März und möglicherweise auch danach in Aussicht gestellt. "Der starke Anstieg der Verbraucherpreise im Euroraum schwächt sich nur langsam ab", sagte Nagel bei einer Pressekonferenz nach einer Sitzung der Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) im indischen Bangalore. "Insbesondere ist der zugrundeliegende Preisdruck weiterhin viel zu hoch und ließ bisher noch nicht nach", konstatierte er.

Verband: Umsätze im Baugewerbe dürften 2023 um 6 Prozent schrumpfen

Der Umsatzrückgang im deutschen Bauhauptgewerbe dürfte in diesem Jahr mit 6 Prozent im Vorjahresvergleich noch höher ausfallen als der preisbereinigte Rückgang um 5,1 Prozent im Jahr 2022, wie der Hauptgeschäftsführer der Bauindustrie erklärte. Zuvor hatte das Statistische Bundesamt einen Rückgang des Auftragseingangs von 9,6 Prozent für 2022 gemeldet.

KfW: Deutscher Wohnungsbau steht vor schwerem Jahr

Der deutsche Wohnungsbau steht nach Aussage von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib vor einem schweren Jahr. Die Ökonomin schreibt in einem Kommentar zum unerwartet deutlichen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vierten Quartal: "Die kriegsbedingte Unsicherheit, der inflationsbedingte Kaufkraftverlust, die höheren Zinsen und die erhebliche Verschärfung der Finanzierungsbedingungen werden die private Investitionstätigkeit belasten. Der besonders zinssensible private Wohnbau steht 2023 wohl vor dem größten realen Einbruch seit rund zwei Jahrzehnten und dürfte sich erst 2024 stabilisieren."

Scholz schlägt sich in Haushaltsstreit auf Lindners Seite - Magazin

Bei der Aufstellung des Haushalts für nächstes Jahr hat sich die Ampelkoalition einem Magazinbericht zufolge darauf verständigt, ohne Steuererhöhungen auszukommen und die Schuldenbremse einzuhalten. Darauf einigten sich nach Informationen des Spiegel Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) bei einem Treffen am vergangenen Montag.

Lindner: Müssen über Ausstieg aus Hilfsmaßnahmen und Preisbremsen nachdenken

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat dazu gemahnt, bereits jetzt den Ausstieg aus Krisenhilfen vorzubereiten. Während der Corona-Pandemie habe man global fast "eine Symbiose von Geldpolitik und Fiskalpolitik" gesehen, sagte Lindner beim Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) im indischen Bangalore. "Aus dieser Symbiose von Geldpolitik und Fiskalpolitik darf aber jetzt nicht ein Wettbewerb werden, nicht eine Situation, in der beide gegeneinander arbeiten. Deshalb haben Deutschland und viele andere betont, dass wir jetzt bereits nachdenken müssen über einen Ausstieg auch aus den Hilfsmaßnahmen und aus den Preisbremsen."

Arbeitgeber fordern längere Arbeitszeiten und "mehr Bock auf Arbeit"

Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, fordert längere Arbeitszeiten - und mehr Lust auf Arbeit. "Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit", sagte er dem Fachinformationsdienst Table.Media. Die Realität sei: "Wir werden länger arbeiten müssen". Eine gute Work-Life-Balance "bekommt man auch mit 39 Stunden Arbeit in der Woche hin", sagte Kampeter weiter.

Bundesregierung vermisst in Chinas Friedensplan wichtige Elemente

Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf Chinas Zwölf-Punkte-Friedensplan für den Ukraine-Krieg reagiert. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner erklärte, es sei positiv, dass China als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eigene Ideen zur Beendigung des russischen Krieges gegen die Ukraine vorgestellt habe. Allerdings sei mehr Ausgewogenheit in den Vorschlägen nötig.

Medwedew: Russland zum Vormarsch bis an polnische Grenze bereit

Russland kann nach den Worten des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew bei seiner Militäroffensive in der Ukraine auch bis zur polnischen Grenze vordringen. "Wir werden den Sieg erringen", erklärte die Nummer zwei des russischen Sicherheitsrates im Onlinedienst Telegram. "Wir alle wollen, dass dies so schnell wie möglich geschieht. Und dieser Tag wird kommen", fügte er hinzu. Es sei nötig, "die Grenzen der Bedrohung gegen unser Land so weit wie möglich hinauszuschieben - und sei es bis an die Grenze zu Polen", dem Nachbarland der Ukraine, erklärte Medwedew.

USA verschärfen Sanktionen gegen Russland

Zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben die USA neue Sanktionen gegen Moskau verkündet. Die Strafmaßnahmen, die unter anderem auf Banken und die Rüstungsindustrie abzielen, richten sich gegen "200 Personen und Einrichtungen, darunter sowohl russische Akteure als auch solche aus Drittländern in Europa, Asien und dem Nahen Osten, die Russlands Kriegsanstrengungen unterstützen", teilte das Weiße Haus mit. Zudem würden Maßnahmen ergriffen, die es Russland erschweren sollen, bereits beschlossene Sanktionen zu umgehen.

Selenskyj: Ukraine will Krieg in diesem Jahr gewinnen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zum Jahrestag der russischen Invasion mit einer kämpferischen Botschaft an die Ukrainer gewandt. Selenskyj sprach von einem "Jahr der Unbesiegbarkeit" und würdigte die Widerstandskraft der Bevölkerung. "Das wichtigste Ergebnis ist, dass wir durchgehalten haben. Wir wurden nicht besiegt. Und wir werden alles tun, um in diesem Jahr den Sieg zu erringen."

Ukrainischer Verteidigungsminister kündigt Gegenoffensive an

Die Ukraine hat zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges eine Gegenoffensive angekündigt. "Wir werden härter und aus größeren Entfernungen zuschlagen, in der Luft, am Boden, zur See und im Cyberspace", schrieb der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow auf Facebook. "Es wird eine Gegenoffensive geben. Wir arbeiten hart daran, sie vorzubereiten."

