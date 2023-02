Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge https://audio-cd.at/page/podcast/3980/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages: 17 (18) S1/09: Diana Neumüller-Klein (01.08.22) - in Folge S4/06 spreche ich darüber, dass Challenger voestalpine im ATXFive-Rennen derzeit vor dem aktiven Member Andritz liegt, aber lt. Regelwerk dann doch wieder nicht. Wissen wird man jedenfalls schon Mitte nächster Woche, wer von den beiden ab März-Verfall im ATXFive sein wird. - die Erste Group hatte am Mittwoch bis zu Mittag 3 Mio. Handelsumsatz und dann am Nachmittag 53 Mio.. Ich werde mir dieses Pattern jetzt näher ansehen. - bzgl. Kapsch TrafficCom , CTS Eventim und der deutschen Maut ist ein brisantes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...