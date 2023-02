Am Mittwochabend nach Börsenschluss hat Nvidia seine Quartalszahlen vorgelegt und positiv überrascht. Die Aktie eröffnete am nächsten Tag über zehn Prozent im Plus und liegt nun seit Jahresbeginn rund 66 Prozent vorne. Die Rally könnte allerdings noch lange nicht zu Ende sein, denn der nächste Widerstand ist weit entfernt.

