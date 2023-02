Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3983/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/07 geht es um 10.000 Tage voestalpine an der Wiener Börse (ja, das ist genau heute), um das voestalpine-Duell im aktuellen Zusammenrang bzw. einen aktuellen Geber. Bei Kapsch TrafficCom ist ein deutscher Freund eingestiegen und weiters gibt es Palfinger-Zahlen mit gutem Ausblick und Mittags-Date, News zu Immofinanz/S Immo, Andritz, Zumtobel, Fabasoft, und Research zu Wienerberger"Christian Scheid (ca. 3,5 Mio. Euro AUD bei wikifolio) kaufte gestern für "Special Situations ...

