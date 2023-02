An der Wall Street wechselten die Indizes gestern mehrfach das Vorzeichen. Am Ende des Tages übernahmen dann die Bullen das Ruder. Für den Dow Jones ging es um 0,33 Prozent aufwärts. Der Nasdaq 100 legte um 0,9 Prozent zu. Bei den Einzelthemen geht es heute um Block, Beyond Meat, MercadoLibre, Meta ...