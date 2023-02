WOCHENVORSCHAU/27. Februar bis 5. März (9. KW) -2

DJ WOCHENVORSCHAU/27. Februar bis 5. März (9. KW)

=== M O N T A G, 27. Februar 2023 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre close Trading Update 1H *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 EU/Beginn der zweitägigen Ministertagung Telekommunikation, Verkehr, Energie (bis 28.2) 13:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Veröffentlichung des Quartalsberichts *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Jahresergebnis *** 18:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zu makrofinanzieller Stabilität in der EU 18:10 DE/Patrizia SE, Jahresergebnis 19:00 DE/Bundesverteidigungsminister Pistorius, SPD-Fraktionschef Mützenich u.a., Diskussionsrunde der SPD-Fraktion zu "Ein Jahr Zeitenwende" 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 4Q 22:15 US/HP Inc, Ergebnis 4Q 22:30 CH/Alcon Inc, Ergebnis 4Q *** - DE/Linde plc, Anhörung vor dem Irish High Court über die Neustrukturierung des Unternehmens - Märkte/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: + DAX AUFNAHME - Commerzbank HERAUSNAHME - Linde + MDAX AUFNAHME - Nordex HERAUSNAHME - Commerzbank + SDAX AUFNAHME - Deutsche Beteiligungs AG HERAUSNAHME - Nordex + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Unicredit HERAUSNAHME - Linde + STOXX-50 AUFNAHME - Safran HERAUSNAHME - Linde D I E N S T A G, 28. Februar 2023 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Januar *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 09:00 AT/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q und 2022 *** 09:00 CH/BIP 4Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) 09:30 EU/Abschluss der zweitägigen Ministertagung Telekommunikation, Verkehr, Energie 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit Februar 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, BI-PK 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch bei territorialem Führungskommando der Bundeswehr, Berlin 11:30 DE/Bundestags-Wehrbeauftragte Högl, Pk zu Jahresbericht 2022 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,2-prozentiger Bundesschatzanweisung über 6 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.03.2025 14:00 DE/Flatexdegiro AG, PG zu Jahresergebnis 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis 18:10 DE/Patrizia SE, Jahresergebnis 22:15 US/HP Inc, Ergebnis 1Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Deutsche Bahn AG, Tarifverhandlungen mit Verkehrsgewerkschaft EVG, Fulda - DE/2. Tarifrunde für die westdeutsche Textil- und Bekleidungsnbranche M I T T W O C H, 1. März 2023 *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Februar *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Februar 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (07:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Februar *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Vans 2022 08:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis 08:00 DE/Reallöhne (endgültig) 4Q und Gesamtjahr 2022 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Februar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar 10:00 DE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Zukunftstag Mittelstand, u.a. mit Verkehrs- und Digitalminister Wissing (14:15), Bundeswirtschaftsminister Lindner (15:00) und Bundesarbeitsminister Heil (16:00) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Vorstellung Geschäftsbericht 2022 *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), PK zu Umfrage Going International 2023, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 4,25-prozentigen Bundesanleihe 2039 über 1 Mrd Euro 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 1-prozentigen Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.05.2038 13:00 DE/Bundestag, Regierungsbefragung von Bundesfinanzminister Lindner und Bauministerin Geywitz 13:00 DE/Regierungs-PK 13:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Diskussion bei 2. BDEW Konferenz zur Infrastrukturentwicklung im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier 13:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Treffen mit lettischem Ministerpräsidenten Karins, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Visco, Rede in Frankfurt School of Finance *** 16:00 US/Bauausgaben Januar *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 - DE/Telefonica Deutschland Holding AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - Märkte/Börsenfeiertag Südkorea D O N N E R S T A G, 2. März 2023 *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 4Q *** 07:00 DE/Covestro AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 16:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis (08:00 Analystenkonferenz; 09:30 BI-PK) *** 07:00 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:00 DE/Aareal Bank AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 BI-PK) *** 07:30 DE/Sixt SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK) 07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis und Ausblick 2023 *** 08:00 IE/CRH plc, Jahresergebnis *** 08:00 IR/Flutter Entertainment plc , Jahresergebnis 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), ausführliches Ergebnis 08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 4Q 08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis 08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2022 09:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz zu "Ein Jahr Zeitenwende" Berlin 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zu Repatriierungsflug zu Beginn der Pandemie 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zur Trinkwasserversorgung der Stadt Frankfurt (Oder) 09:30 EU/Rat für "Wettbewerbsfähigkeit" (Binnenmarkt und Industrie) (ca 17:30 PK) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 13:00 DE/Deutsche Bank AG, Nachhaltigkeitstag *** 13:30 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Geldmarktkontaktgruppe der EZB *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 2. Februar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q *** - DE/Deutsche Lufthansa AG, AR-Sitzung F R E I T A G, 3. März 2023 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Februar *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 4Q und Geschäftsbericht (13:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar *** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar 09:00 DE/Bundestag, Plenum 09:30 DE/Bundesrat, Plenum *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Januar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar 10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht *** - DE/Pkw-Neuzulassungen, Februar *** - US/Bundeskanzler Scholz trifft US-Präsident Biden im Weißen Haus - EU/Ratingüberprüfung für Moldawien (Moody's); Nordrhein- Westfalen (Moody's); Polen (S&P); Sachsen-Anhalt (Moody's); Schweiz (Moody's); Serbien (Fitch); Slowakei (Fitch); S O N N T A G, 5. März 2023 - CN/Beginn Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses (bis 11.3.) - DE/Bundesregierung, Kabinettsklausur (bis 6.3.), Meseberg - DE/Wahl eines neuen Frankfurter Oberbürgermeisters ===

