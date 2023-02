DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 25. bis Montag, 27. Februar (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 25. Februar 2023 14:00 US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 4Q *** - IN/G20, Abschluss des Treffens der Finanzminister und Zentralbankpräsidenten - IN/Bundeskanzler Scholz, Fortsetzung der Indien-Reise, u.a. Treffen mit Premierminister Modi S O N N T A G, 26. Februar 2023 - IN/Abschluss der Indien-Reise, u.a. mit Besuch der Niederlassung des deutschen Softwarekonzerns SAP M O N T A G, 27. Februar 2023 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre close Trading Update 1H *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,9% gg Vj zuvor: +4,1% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 100,9 zuvor: 99,9 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +1,6 zuvor: +1,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -19,0 vorläufig: -19,0 zuvor: -20,7 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 EU/Beginn der zweitägigen Ministertagung Telekommunikation, Verkehr, Energie (bis 28.2) 13:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Veröffentlichung des Quartalsberichts *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: -3,9% gg Vm zuvor: +5,6% gg Vm 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Jahresergebnis *** 18:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zu makrofinanzieller Stabilität in der EU 18:10 DE/Patrizia SE, Jahresergebnis 19:00 DE/Bundesverteidigungsminister Pistorius, SPD-Fraktionschef Mützenich u.a., Diskussionsrunde der SPD-Fraktion zu "Ein Jahr Zeitenwende" 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 4Q 22:15 US/HP Inc, Ergebnis 4Q 22:30 CH/Alcon Inc, Ergebnis 4Q *** - DE/Linde plc, Anhörung vor dem Irish High Court über die Neustrukturierung des Unternehmens - Märkte/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: + DAX AUFNAHME - Commerzbank HERAUSNAHME - Linde + MDAX AUFNAHME - Nordex HERAUSNAHME - Commerzbank + SDAX AUFNAHME - Deutsche Beteiligungs AG HERAUSNAHME - Nordex + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Unicredit HERAUSNAHME - Linde + STOXX-50 AUFNAHME - Safran HERAUSNAHME - Linde ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2023 09:46 ET (14:46 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.