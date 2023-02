Q2 Metals Corp. (TSX.V: QTWO; OTCQB: QUEXF; FRA: 458) hat erfolgreich eine Finanzierungsrunde über 10,25 Mio. CAD abgeschlossen. Damit ist der Lithium-Hartgestein-Explorer für die kommende Bohrsaison auf seinem 86 km2 großen Mia-Lithiumprojekt in der James Bay-Region in Québec, Kanada, bestens gerüstet. Insgesamt belaufen sich die Barmittel in der Bilanz des Unternehmens aktuell auf mehr als 11 Millionen CAD. Hinzu kommt. dass eine beträchtliche ...

