JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Bekanntmachung einer außerordentlichen Hauptversammlung Die Geschäftsleitung von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (das "ICAV") teilt mit, dass am 20. März 2023 um 12 Uhr 00 (irischer Zeit) eine außerordentliche Hauptversammlung des ICAV zur Besprechung von vorgeschlagenen Änderungen an der Gründungsurkunde in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Irland) abgehalten wird. Es wird vorgeschlagen, eine Formulierung in die Gründungsurkunde aufzunehmen, durch die dem ICAV ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt wird, eine Umstrukturierung von Anteilsklassen durch Aufteilung, Zusammenlegung oder Split vorzunehmen. Sofern die vorgeschlagenen Änderungen von den Anteilseignern genehmigt werden und die Geschäftsführung beschließt, dass es im besten Interesse der Anteilseigner ist, eine Aufteilung, Zusammenlegung oder einen Split von Anteilen durchzuführen, werden die Anteilseigner im Voraus über eine solche Umstrukturierung informiert. Es gibt keine Änderungen bei den Stimmrechten der Anteilseigner, wie diese in der Gründungsurkunde festgelegt werden. Zusätzlich wurden einige andere allgemeine und kleinere Aktualisierungen der Gründungsurkunde vorgeschlagen. Um das vollständige Dokument einschließlich der den Anteilseignern zur Verfügung stehenden Optionen einzusehen, kopieren Sie bitte den folgenden Link in die Adressleiste Ihres Browsers. https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/funds/funds-news-and-announcements/ Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: JPMorgan Connie MacCurrach 07809830116 Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.

