FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. Februar:



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Brain Biotech, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AB Foods, Q2 Umsatz

09:30 DEu: Vattenfall präsentiert Vorschläge zur EU-Strommarktreform 17:50 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen

18:10 DEU: Patrizia, Jahreszahlen

22:00 USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

22:30 CHE: Alcon, Jahreszahlen



ITA: Saipem, Jahreszahlen

DEU: Deutsche Börse: Folgende Änderungen in den Indizes werden wirksam: DAX raus: Linde, dafür rein: Commerzbank

MDAX raus: Commerzbank, dafür rein: Nordex

SDAX raus: Nordex, dafür rein: Deutsche Beteiligungs AG

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Erzeugerpreise 02/23

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 01/23

10:00 EUR: Geldmenge M3 01/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/23

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 02/23

11:00 EUR: Wirtschaftsstimmung 02/23

11:00 EUR: Geschäftsklima 02/23

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/23 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/23



SONSTIGE TERMINE

08:00 GBR: Die britische Aufsichtsbehörde Ofgem gibt die neuen Höchstpreise für Gas- und Stromeinheiten bekannt, London

08:45 DEU: Veranstaltung auf dem Börsenparkett zur Rückkehr der Commerzbank in den Dax mit Commerzbank-Chef Manfred Knof, Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp und Deutsche-Börse-Vorstand Thomas Book

12:00 DEU: BGH will in Diesel-Verhandlung grundsätzliche Fragen zu Abschalteinrichtungen klären, Karlsruhe

13:00 DEU: Pk zum Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen

DEU: Auftakt Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG und weiteren rund 50 Bahnunternehmen

DEU: Gewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreiks an NRW-Flughäfen, in der Region um Köln sowie in Teilen des Öffentlichen Dienstes auf

LUX: EIB Group Forum 2023

Themen sind u.a. eine neue Analyse zum Investitionsgeschehen in Europa sowie Aktivitäten der Europäischen Investitionsbank in der Ukraine.

ESP: Mobile World Congress, Barcelona



SWE: Informelles Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Transport und Energie, Stockholm Die Minister wollen sich über die Gestaltung der Energiemärkte austauschen. Zudem stehen Gespräche über klimafreundlichen Verkehr auf der Tagesordnung. +1800 Pressekonferenz



BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei (1. Tag), Brüssel °



