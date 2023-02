FRANKFURT (dpa-AFX) - Wieder aufgeflammte Inflations- und Zinssorgen haben am Freitag einen Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt ausgelöst. Nach einem überraschend deutlichen Preisanstieg in den USA brach der Leitindex Dax aus seiner jüngsten Handelsspanne aus und fiel unter die viel beachtete 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

Der Dax schloss 1,72 Prozent tiefer bei 15 209,74 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Minus von 1,76 Prozent. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitag um 0,98 Prozent auf 28 424,81 Punkte nach unten./la/he

