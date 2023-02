EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Bornheim (Pfalz), 24. Februar 2023. Die Aufsichtsräte der HORNBACH Baumarkt AG und der HORNBACH Management AG haben die Bestellung von Karin Dohm zum Mitglied des Vorstands und CFO beider Gesellschaften über den 31. Dezember 2023 hinaus für weitere fünf Jahre verlängert. Die erneute Bestellung umfasst den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2028. Karin Dohm ist seit dem 1. Januar 2021 für den HORNBACH Konzern tätig. Ihr Verantwortungsbereich umfasst Finanzen, Rechnungswesen, Steuern, Controlling, Risikomanagement, Revision, Recht, Compliance und Investor Relations. Die Diplom-Volkswirtin, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin ist außerdem Mitglied in den Aufsichtsräten der Ceconomy AG und der Danfoss A/S sowie der HORNBACH Immobilien AG. Über die HORNBACH-Gruppe Die HORNBACH-Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 171 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zum Konzern gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2021/22 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2022) erzielte die HORNBACH-Gruppe einen Nettoumsatz von 5,9 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter:innen. Presse- und Investor Relations Kontakt

