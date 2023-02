PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Europas sind am Freitag nach einem überraschend deutlichen Preisanstieg in den USA unter Druck geraten. Nach dem schwachen Start an den US-Börsen beschleunigten sie ihre Talfahrt noch etwas. Der anhand der Konsumausgaben ermittelte US-Preisindex PCE, der von der US-Notenbank Fed besonders beachtet wird, stieg im Januar nicht nur deutlicher als im Monat zuvor, sondern lag auch über den Erwartungen am Markt.

Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , büßte 1,86 Prozent auf 4178,82 Zähler ein und befindet sich damit wieder auf dem Stand von Anfang des Monats. Im Wochenverlauf ergibt sich ein Minus von 2,3 Prozent. In Paris ging es für den Cac 40 am Freitag um 1,78 Prozent auf 7187,27 Punkte abwärts. Der Londoner FTSE 100 hielt sich dagegen mit minus 0,37 Prozent auf 7878,66 Punkte recht stabil. Sein Wochenminus beträgt 1,6 Prozent.

"Das Inflationsthema und die damit einhergehende Diskussion über Zinsanhebungen gewinnen nach diesen Daten nun wieder an Dynamik", konstatierte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Inflation und Zinspolitik seien in den vergangenen Wochen von den Marktteilnehmern massiv unterschätzt worden. Während sie in den vergangenen 15 Jahre immer wieder auf die Notenbanken hätten setzen können, lasse die Inflationsentwicklung dies vorerst nicht mehr zu./ck/zb

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545