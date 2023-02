Seit einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Inzwischen hätten die meisten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf andere Themen gelenkt, sagt der Kapitalmarkt-Stratege der Baader Bank, Robert Halver, im Gespräch mit wallstreet:online. Die schlimmsten Befürchtungen vor einer Gas-Knappheit im Winter seien nicht eingetreten. Das sei eine gute Nachricht: "Putin kriegt uns nicht klein", so Halver. Mittlerweile rückt eine andere Weltmacht in den Fokus des Konflikts: China. Klar ist für Halver: Sollte China Russland mit Waffen beliefern, würde sich die Lage noch einmal dramatisch verschärfen. Auf der anderen Seite gelte aber auch: Wenn es ein Land gibt, dass "die Quadratur des Kreises" schaffen und eine Verhandlungslösung auf den Weg bringen könnte, dann China, glaubt Halver. Jetzt das komplette Interview ansehen!