24. Februar 2023 Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Jurisdiktion, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig wäre. IONOS Group SE Zwischen-Stabilisierungs-Mitteilung Im Anschluss an die Mitteilung vor dem Stabilisierungszeitraum vom 7. Februar 2023 teilt J.P. Morgan SE (Kontakt: Stefan Weiner; + 49 69 71240) hiermit mit, dass der unten genannte Stabilisierungsmanager eine Stabilisierung im Sinne von Artikel 3.2(d) der Marktmissbrauchsverordnung (EU/596/2014) in Bezug auf das Angebot der folgenden Wertpapiere, wie unten aufgeführt, vorgenommen hat. Die Wertpapiere: Emittentin: IONOS Group SE Beschreibung: Angebot von bestehenden Namensaktien ohne Nennwert

ISIN: DE000A3E00M1

WKN: A3E00M

Handelssymbol: IOS Stabilisierungsmanager: J.P. Morgan SE, Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Deutschland Stabilisierungstransaktionen: Handelsdatum Volumen Volumengewichteter Durchschnittspreis Niedrigster Preis Höchster Preis Handelsplatz 16. Februar 2023 16.385 EUR 16,563112 EUR 16,45 EUR 16,73 Frankfurter Wertpapierbörse 17. Februar 2023 19.735 EUR 16,366133 EUR 16,28 EUR 16,47 Frankfurter Wertpapierbörse 20. Februar 2023 3.042 EUR 16,382413 EUR 16,30 EUR 16,46 Frankfurter Wertpapierbörse 21. Februar 2023 8.282 EUR 16,339560 EUR 16,30 EUR 16,48 Frankfurter Wertpapierbörse 22. Februar 2023 5.500 EUR 16,312604 EUR 16,30 EUR 16,38 Frankfurter Wertpapierbörse 23. Februar 2023 15.604 EUR 16,330376 EUR 16,30 EUR 16,44 Frankfurter Wertpapierbörse Gesamtvolumen (EUR / Aktien): EUR 68.548 / 1.124.070,26

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Empfehlung oder Angebot zur Zeichnung oder zum anderweitigen Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung auszulegen. Diese Bekanntmachung und das Angebot der Wertpapiere, auf die sie sich bezieht, sind nur an Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs und an Personen im Vereinigten Königreich gerichtet, die über professionelle Erfahrung in Investitionsangelegenheiten verfügen oder vermögende Personen im Sinne von Artikel 12 (5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 sind, und andere Personen im Vereinigten Königreich dürfen ihre Handlungen nicht darauf basieren oder sich darauf verlassen. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia) (die "Vereinigten Staaten") dar und sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung, Verteilung oder Freigabe in den Vereinigten Staaten bestimmt. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act") oder gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, weiterverkauft, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act oder gemäß einer Befreiung von diesen Registrierungserfordernissen oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht diesen Registrierungserfordernissen unterliegt, und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert. Es findet kein öffentliches Angebot der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt. Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen, die in (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung ("MiFID II"), (b) den Artikeln 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Durchführungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID II-Produktgovernance-Anforderungen"), und unter Ausschluss jeglicher Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein "Hersteller" (im Sinne der MiFID II-Produktgovernance-Anforderungen) ansonsten in Bezug darauf haben könnte, wurden die Angebotsaktien einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass die Angebotsaktien; (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen, kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbewertung"). Ungeachtet der Zielmarktbeurteilung kann der Kurs der angebotenen Aktien fallen und Anleger könnten ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren; die angebotenen Aktien bieten kein garantiertes Einkommen und keinen Kapitalschutz; und eine Anlage in die angebotenen Aktien ist nur mit Anlegern vereinbar, die kein garantiertes Einkommen oder keinen Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste, die sich daraus ergeben könnten, tragen zu können. Die Beurteilung des Zielmarktes erfolgt unbeschadet der Anforderungen vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Angebot. Zur Klarstellung: Die Zielmarktbeurteilung stellt weder (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke von MiFID II dar, noch (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die angebotenen Aktien zu investieren, sie zu kaufen oder sonstige Maßnahmen in Bezug auf sie zu ergreifen. 24 February 2023 Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America or any jurisdiction in which such distribution would be unlawful. IONOS Group SE Mid-stabilisation Period Announcement Further to the pre-stabilisation period announcement dated 7 February 2023, J.P. Morgan SE (contact: Stefan Weiner; + 49 69 71240) hereby gives notice that the Stabilisation Manager named below undertook stabilisation within the meaning of Article 3.2(d) of the Market Abuse Regulation (EU/596/2014) in relation to the offer of the following securities, as set out below. The Securities Issuer: IONOS Group SE Description: Offering of existing ordinary registered shares with no par value

ISIN: DE000A3E00M1

WKN: A3E00M

Trading Symbol: IOS Stabilisation Manager(s): J.P. Morgan SE, Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Germany

Stabilisation Transactions Trading Date Volume VWAP Lowest Price Highest Price Marketplace 16 February 2023 16,385 EUR 16.563112 EUR 16.45 EUR 16.73 Frankfurt Stock Exchange 17 February 2023 19,735 EUR 16.366133 EUR 16.28 EUR 16.47 Frankfurt Stock Exchange 20 February 2023 3,042 EUR 16.382413 EUR 16.30 EUR 16.46 Frankfurt Stock Exchange 21 February 2023 8,282 EUR 16.339560 EUR 16.30 EUR 16.48 Frankfurt Stock Exchange 22 February 2023 5,500 EUR 16.312604 EUR 16.30 EUR 16.38 Frankfurt Stock Exchange 23 February 2023 15,604 EUR 16.330376 EUR 16.30 EUR 16.44 Frankfurt Stock Exchange Aggregate Volume (EUR / shares): EUR 68,548 / 1,124,070.26

This announcement is for information purposes only and should not be construed as a recommendation or offer to subscribe for or otherwise acquire or dispose of securities in any jurisdiction. This announcement and the offer of the securities to which it relates are only addressed to and directed at persons outside the United Kingdom and persons in the United Kingdom who have professional experience in matters related to investments or who are high net worth persons within Article 12(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 and must not be acted on or relied on by other persons in the United Kingdom. This announcement and the information contained herein, is not an offer of securities for sale in, and is not for transmission to or publication, distribution or release, directly or indirectly, in the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States of America and the District of Columbia) (the "United States"). The securities being offered have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or under any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, transferred or delivered, directly or indirectly, in the United States unless registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, such registration requirements and in accordance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. No public offering of the securities discussed herein is being made in the United States. Solely for the purpose of the product governance requirements contained within; (a) EU Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments, as amended ("MiFID II"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the "MiFID II Product Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the offer shares have been subject to a product approval process, which has determined that the offer shares are; (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the "Target Market Assessment"). Notwithstanding the Target Market Assessment, the price of the offer shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the offer shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the offer shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Offering. For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute; (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the offer shares. This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

