Achterbahnfahrt an der Wall Street: Aktuelle Analysen für DAX, Dow, Nasdaq, WTI, Bitcoin & Aktien

Anzeige / Werbung

Die Wall Street hat sich in dieser Woche bisher von der schwachen Seite gezeigt. Der Dow Jones und der marktbreite S&P500 sind sogar auf die Niveaus gefallen, die vor der US-Notenbanksitzung FED zum Monatsstart relevant waren.An die Hochpunkte oder gar die Fortsetzung der Erholung, die in diesem Jahr für Pluskurse sorgte, war in dieser Woche nicht zu denken. Ein ähnliches Bild zeigte der DAX auf, der jedoch an den Tiefs um 15.250 bis 15.300 Punkten immer wieder Käufer fand.

Eine sehr optimistische Haltung, die von den weiter steigenden Zinsen und damit Kapitalumschichtung in Richtung Euroland charakterisiert ist? Zumindest sind die jüngsten Wirtschaftsdaten auch wieder negativ gewesen. Deutschland hat ein negatives BIP für das vierte Quartals 2022 gemeldet und auch die Inflationsraten sind auf einem ähnlich hohem Niveau wie vor einem Monat und bewegen sich trotz der EZB-Zinsanhebung nicht tiefer.

Mit dem NanoTrader schauen wir daher zunächst auf die Indizes und aus aktuellem Anlass ebenso auf den Bitcoin, der ein Maß für das Risiko am Markt bildet, sowie die Ölsorte WTI. Sie könnte nun bei 75 US-Dollar wieder einen Boden ausbilden.

LIVE kommentiert wurden die Persönlichen Konsumausgaben und der PCE Kerndeflator um 14.30 Uhr, die in Kombination weiterhin von hoher Inflation berichten und damit die Aktienmärkte zum Wall Street Start am Freitag vermutlich weiter unter Druck werden.

Testen Sie den Futures oder CFD-Forex Handel kostenfrei

Große Bewegungen gab es auch bei Aktien in dieser Woche, welche mit Quartalszahlen neue Impulse setzten. Vom Donnerstagabend ganz frisch kommentierten wir das Zahlenwerk und die ersten Bewegungen aus der Vorbörse für Block (ehemals Square), Beyond Meat und die Booking Holdings.

Der Anbieter für Reisen profitiert von einer nun anziehenden Wachstumsdynamik nach dem Ende der Coronapandemie. Im Automobilsektor litt Lucid Motors unter den aktuellen Umsatzzahlen. Sie lagen hinter den Erwartungen und brachten zudem einen Nettoverlust von fast einer halben Milliarde US-Dollar mit sich. Damit ist der starke Impuls, den wir vor wenigen Wochen kommentierten und bis 18 US-Dollar sahen, einmal komplett verpufft.

Gegenüber diesem Wert hält sich eine Tesla sehr gut. Klare Impulse für den Elektroauto-Pionier dürfte es dann in der kommenden Woche mit den Quartalszahlen geben. Weiterhin war eine Etsy spannend, die jedoch auch umsatzseitig noch einiges aufholen kann.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.