Gold Aktien - Unser Wochenrückblick auf die 8. Kalenderwoche 2023. Die Berichtssaison geht weiter - und wir sehen ein Unternehmen mit roten Zahlen im Geschäftsjahr 2022. In den USA hatten wir aufgrund des Presidents Day eine verkürzte Handelswoche. Der Montag war frei. Der Goldpreis jeden Tag ROT - wir nähern uns der 1.800 USD Marke. Psychologisch wichtig, dass diese nächste Woche hält. Und er EURUSD ebenfalls jeden Tag ROT, d.h. USD gewinnt an Stärke. Der Goldpreis je Feinunze am 17.02.23 noch ...

