Als globaler Marktführer bei nachhaltigen Einzelhandelstechnologien ist Hanshow erneut auf der EuroShop 2023 präsent, der weltweit führenden Leitmesse des Einzelhandels. Eine bessere, schnellere und intelligentere Welt des Einzelhandels muss für eine wirklich langfristige Entwicklung wichtige Aufgaben in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) wahrnehmen. In diesem Jahr bietet Hanshow den Besuchern eine einzigartige Gelegenheit, das Angebot an integrierten Einzelhandelslösungen zu erleben, und präsentiert mehrere neue technologische Entwicklungen und Errungenschaften.

Die Lösungen von Hanshow auf der EuroShop 2023 zeigen Einzelhändlern, wie sie herkömmliche Praktiken des Einzelhandels mit einem innovativen und effizienten digitalen Ansatz verbessern können. Der Schwerpunkt der diesjährigen Präsentation liegt auf der neuen HiLPC-Generation (High-Density Low-Power Cellular Network), einem von Hanshow entwickelten Kommunikationsprotokoll, das die Anforderungen des Einzelhandels an eine intelligente Geräteverwaltung für Umgebungen mit hoher Gerätedichte, kurzer Reaktionszeit und einen zuverlässigen Service erfüllt und so ein anspruchsvolles und professionelles digitales Management für Einzelhandelsgeschäfte ermöglicht. Zudem wurde HiLPC von Hanshow entwickelt, um die Aktualisierungsgeschwindigkeit und die Leistungsoptimierung zu verbessern dies trägt indirekt zu einer höheren Energieeffizienz bei. Einzelhändler können jetzt Schritte auf dem Weg in eine kohlenstoffarme, nachhaltige Zukunft unternehmen, indem sie ihren Energieverbrauch und ihre Kohlendioxidemissionen senken.

Ferner präsentiert Hanshow seinen Thermodetektor mit hochpräzisem Temperatursensor und einem neue Mitglied der Nebular Produktfamilie, einem elektronische Regaletikett (Electronic Shelf Label, ESL) für das Heimwerker-Segment, um Kundenbedürfnissen noch besser gerecht zu werden. So optimiert und professionalisiert das System die digitale Verwaltung im Einzelhandel weiter. Die Thermodetektoren präsentieren für den Einzelhandel einen Weg, zeitgleich die Belastung der Umwelt und die laufenden Betriebskosten zu verringern. Die Lösung bietet eine automatische Temperaturaufzeichnung und Berichterstattung in Echtzeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±0,1°C. Über E-Mail und andere Kanäle können Einzelhändler Echtzeitwarnungen bei Temperaturanomalien erhalten. Die Daten werden mithilfe einer SaaS-basierten Cloud-Servicesoftware-Bereitstellung und Plattformverwaltung auf sichere Weise gespeichert. Frühzeitige Warnungen vor Temperaturanomalien verringern die Gefahr eines Verlusts von Lebensmitteln durch Verderben, tragen zur Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsvorschriften bei und minimieren Arbeitskosten und Zeitaufwand.

Neben der Vielzahl von Vorteilen, die herkömmliche ESL-Technologie den Einzelhändlern bietet darunter höhere Effizienz in den Filialen, bessere Planung, mehr Agilität, Vermeidung von Papierabfall und Einsparungen bei den Energiekosten wurden diese Lösungen der neuen Generation zusätzlich verbessert, um alle bestehenden Vorteile weiter zu verstärken.

Hanshow beschleunigt weiter die kohlenstoffarme digitale Transformation und verwaltet seit Februar 2023 über sein SaaS-System bereits mehr als 52 Millionen elektronische Regaletiketten weltweit. Mithilfe der Azure-Plattform von Microsoft stellt Hanshow ein globales SaaS-System bereit, um große Mengen an intelligenten IoT-Geräten und -Lösungen zu verwalten und so die digitale Energie- und Kohlenstoffeffizienz weiter zu steigern. Microsoft Azure ermöglicht eine Verbesserung der Energieeffizienz um bis zu 93 und eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 98 im Vergleich zu On-Prem-Infrastrukturlösungen. Der Einsatz des SaaS-Systems von Hanshow bietet Einzelhändlern einen besseren Service für ein kohlenstoffarmes Management.

Hanshow hat sich dem Ziel verschrieben, nachhaltige digitale Lösungen zu entwickeln und zu implementieren und so die Umweltbelastungen seiner Produkte, deren Betrieb und der Lieferketten zu reduzieren. Für seine Erfolge bei ökologischen Innovationen hat Hanshow die renommierte CSR-Zertifizierung von EcoVadis erhalten und ist fest entschlossen, seinen Kunden weltweit energieeffiziente und nachhaltige digitale Ladenlösungen bereitzustellen. Auch künftig wird Hanshow die innovative Anwendung digitaler Technologien für eine grünere Zukunft erforschen und aktiv unterstützen.

Über Hanshow

Hanshow ist globaler Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden aus aller Welt eine Reihe von erstklassigen kundenspezifischen IoT-Touchpoints und digitalen Ladenlösungen an, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Lösungen von Hanshow werden in mehr als 30.000 Ladengeschäften in über 50 Ländern eingesetzt und unterstützen Einzelhandelsunternehmen bei der Optimierung von Betriebsprozessen und Preisbildungsstrategien und der Bereitstellung personalisierter Angebote für die Verbraucher. Weitere Informationen: www.hanshow.com

