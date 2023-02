COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau' zu Werbung für Kinder:

"Werbung wirkt! Die Politik muss Kinder besser vor ihr schützen. Es ist gut, dass Ernährungsminister Cem Özdemir das versuchen will. Entscheidend für den Erfolg dieses Unterfangens werden seine Antworten auf zwei Fragen sein: Was ist eigentlich ungesund? Und auf welchen Kanälen liegt der Fokus? Die Grünen würden bei der Frage, was ein gesundes Lebensmittel ist und unbedenklich gerade für Kinder beworben werden darf, gerne die Grenzwerte für Salz und Zucker der Weltgesundheitsorganisation anwenden. Doch diese sind, leider, nicht seriös und für einen so weitreichenden Eingriff in die Freiheit der Werbewirtschaft schlicht ungeeignet. Besser wäre es, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung entsprechende Richtlinien und Grenzwerte erstellen zu lassen."/be/DP/he