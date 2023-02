DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

TELEKOM - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom hat die Beteiligung an BT als "größten Fehler" bezeichnet, den er je gemacht habe." Tim Höttges sagte der Financial Times, dass er den Deal aus dem Jahr 2015 bereue, bei dem sich der deutsche Konzern mit 5,6 Milliarden Pfund an seinem britischen Pendant beteiligte, das seitdem fast 4 Milliarden Pfund an Wert verloren hat. "Es war zu früh und ich habe nicht alle Hindernisse rund um BT verstanden", sagte er. Trotz der verlorenen Milliarden schwor Höttges, dass er "das Geld zurückbekommen wird", und sagte, er habe eine "klare Vorstellung" von den Optionen. (FT)

BAYER - Der aktivistische Investor Jeff Ubben wird Mitglied einer unabhängigen, externen Expertengruppe, die das Bayer-Management in Sachen Nachhaltigkeit berät. Damit versucht der deutsche Konzern, seinem prominenten aktivistischen Aktionär entgegenzukommen. Ubben, der von Bayer eine stärkere Konzentration auf Nachhaltigkeit zur Erzielung höherer Renditen fordert, wird mit dieser Geste jedoch möglicherweise nicht zufrieden sein. Der Posten ist informeller Art und hat weit weniger Einfluss als die eines Aufsichtsratsmitglieds. Der Nachhaltigkeitsrat hat weder formale Entscheidungsbefugnisse noch Kontrollrechte. (FT)

SCHAEFFLER - Der Autozulieferer plant Investitionen in den USA. Ein Grund sei das milliardenschwere Subventionspaket "Inflation Reduction Act" (IRA), sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld: "Wir werden es nutzen, um verstärkt in den USA zu investieren." Es gehe nicht darum, Produktion zu verlagern, aber die nächsten Werke würden eher in Amerika gebaut. Es bestehe die Gefahr, dass Europa der Verlierer dieser Umverteilung werde. (FAZ)

FLIX - Der Fernbus- und Zugbetreiber will in den kommenden Wochen einen Berater mandatieren, der Banken für einen möglichen Börsengang der Firma auswählen soll. Das erfuhr das Handelsblatt aus Finanz- und Unternehmenskreisen. Damit ist aber noch nicht sicher, ob Flix den Gang aufs Börsenparkett wirklich wagt. Finanzexperten halten einen Verkauf von Aktien des Unternehmens frühestens in einem Jahr für möglich. Flix hat 2022 erstmals die Verlustzone verlassen und 1,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. (Handelsblatt)

