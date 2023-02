DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LINDNER - Finanzminister Christian Lindner warnt vor der stark steigenden Zinslast des Bundes und hält Debatten um ein Aussetzen der Schuldenbremse im kommenden Jahr vor diesem Hintergrund für "ökonomisch verfehlt". Zu Bild sagte Lindner: "Bei anhaltend hoher Inflation und steigenden Zinsen führt jede Schuldenaufnahme zu erheblichen Zinsausgaben. Die Zinsausgaben im Bundeshaushalt haben sich in den letzten zwei Jahren bereits verzehnfacht, von rund 4 Milliarden Euro in 2021 auf rund 40 Milliarden Euro in 2023. Das ist Geld, das an anderer Stelle fehlt." (Bild)

BAFIN - Die Bafin prüft die Provisionen in der Lebensversicherung und will allzu hohe Zahlungen verhindern. "Wir kümmern uns aktuell genau um dieses Thema. Wir haben ein Merkblatt verfasst, in dem wir unser geplantes Vorgehen gegen Exzesse definieren", sagte Frank Grund, Chef der Versicherungsaufsicht bei der Bafin. Der Konsultationsprozess, in dem sich alle Betroffenen äußern konnten, lief bis Mitte Januar. "Aktuell werten wir die Stellungnahmen aus. Anschließend veröffentlichen wir", so Grund. (SZ)

BUNDESWEHR - Angesichts der ernüchternden Zwischenbilanz von Bundeswehrverbandschef André Wüstner zur "Zeitenwende" fordern FDP und Union Verteidigungsminister Boris Pistorius zum schnellen Handeln auf. "Es ist dringend geboten, die Bestände der Bundeswehr schnellstmöglich aufzufüllen. Unsere Soldatinnen und Soldaten müssen sich darauf verlassen können, dass die Ausstattung der Bundeswehr mit militärischem Material jetzt höchste Priorität hat", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul (CDU) sprach von einer bitteren Bilanz des Bundeswehrverbandes. "Weder reichen die finanziellen Mittel, noch gelingt eine schnelle Beschaffung. Wir brauchen jetzt einen Turbo in der Zeitenwende für die Bundeswehr." (Welt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2023 01:05 ET (06:05 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.