Der Chemieriese BASF hat am Freitag einen eher düsteren Ausblick auf das Jahr 2023 vorgelegt und will nun kräftig sparen. An der Börse ging es daraufhin deutlich bergab. Die Analysten von der Baader Bank und der UBS haben die Anteilscheine des DAX-Konzerns erneut genauer unter die Lupe genommen. Ihre Ergebnisse dürften den BASF-Aktionären aber nicht gefallen. So hat Baader-Bank-Analyst Markus Mayer die Einstufung für die BASF-Papiere auf "Reduce" mit einem Kursziel von 53,00 Euro belassen. Der Ausblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...