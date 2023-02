DJ Airbus erwartet aus Pazifik Nachfrage für 920 Flugzeuge in 20 Jahren

Von Yi Wei Wong

NEW YORK (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus geht davon aus, dass Fluggesellschaften in Australien, Neuseeland und den Nachbarländern im Pazifik in den nächsten 20 Jahren 920 Flugzeuge erhalten werden. Die Prognose basiert auf der Annahme, dass das Passagieraufkommen im pazifischen Raum in den nächsten zwei Jahrzehnten um durchschnittlich 3,2 Prozent pro Jahr steigen wird, wie Airbus mitteilte.

Erwartet werde eine Nachfrage für etwa 750 Flugzeuge mit einem Mittelgang wie die A220- und A320-Familien und für rund 170 Großraumflugzeuge wie die Modelle A330neo und A350. Etwa 55 Prozent dieser Flugzeuge dürfte laut der Marktprognose für Expansion eingesetzt werden, und 45 Prozent als Ersatz von Maschinen, die derzeit in Betrieb sind.

"Wir sehen bereits eine stetige Erholung des weltweiten Luftverkehrs und ein neues Vertrauen in das Wachstum der Branche. Dies zeigt sich vor allem im pazifischen Raum, wo wir einen sprunghaften Anstieg der Reisenachfrage und eine Zunahme der Flüge zu und von wichtigen Zielen verzeichnen", sagte Stephen Forshaw, Airbus-Chefvertreter für Australien, Neuseeland und den pazifischen Raum.

