Geir Lode, Leiter des Bereichs Global Equities bei Federated Hermes Limited: "Schreckliche Nachrichten! Die US-Wirtschaft ist widerstandsfähiger als erwartet, mit einem starken Arbeitsmarkt, robusten Einzelhandelsumsätzen und einem Anstieg der Produktionstätigkeit. Während viele in der "realen Welt" diesen überraschend starken Start ins Jahr 2023 bejubeln würden, schlugen die Aktienmärkte in dieser Woche einen anderen Ton an: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...