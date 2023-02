Das neue ABO Digital wird alternative Finanzierungsstrukturen in den Kryptowährungsmarkt bringen

Alpha Blue Ocean ("ABO") mit Sitz auf den Bahamas und in Dubai meldet den Start einer neuen privaten Investment-Firma namens ABO Digital, die alternative Finanzierungslösungen für im Frühstadium befindliche und wachstumsstarke Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte bereitstellen wird.

Unter Nutzung der Erfahrung von ABO, das als PIPE-Investor (Private Investments in Public Equity) in den vergangenen fünf Jahren Finanzierungszusagen in Höhe von mehr als 2 Milliarden US-Dollar weltweit abgewickelt hat, wird die neue Firma ABO Digital institutionell geeignete Expertise in die Branche für digitale Vermögenswerte und Blockchain einbringen.

ABO Digital wird innovative und flexible Finanzierungslösungen bereitstellen, die Blockchain-Projekten Zugang zu mehr Optionen für die Kapitalbeschaffung geben. Diese neue Form der Finanzierung wird einem Bedarf im Kryptowährungsmarkt gerecht, insbesondere angesichts der aktuellen Marktbedingungen.

Amine Nedjai, CEO bei ABO Digital, sagte dazu: "Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt im Bereich digitaler Vermögenswerte. Wir befinden uns mitten in einem Bärenmarkt, aber die Entwicklung innovativer Protokolle verläuft weiterhin solide. Zahlreiche Großinvestoren, wie etwa Risikokapitalgeber, haben unter den kürzlichen negativen Kryptokrediteinflüssen Verluste erlitten. Damit reduziert sich der Pool des verfügbaren Wachstumskapitals für Kryptowährungsprojekte, und ABO Digital will in diese Lücke einsteigen. Wir beobachten eine interessante Entwicklung im Gaming-Bereich, wo Projekte mit einer nachhaltigeren Tokenwirtschaft funktionieren, die die Akzeptanz vorantreiben und den praktischen Einsatz nichtfungibler Token fördern kann. Wir gehen davon aus, dass DeFi weiterhin Aufmerksamkeit in diesem Umfeld auf sich ziehen und ihre Robustheit im Verlauf der aktuellen Krise unter Beweis stellen wird. Gleichzeitig wird die Innovation und die Suche nach pragmatischen Lösungen fortgesetzt beispielsweise Zugang zu Liquidität für ETH-Stakeholder. Angesichts dieser schwierigen Marktsituation und in Verbindung mit unseren positiven Aussichten ist es der perfekte Zeitpunkt für den Marktauftritt von ABO Digital, das eine Finanzquelle für Akteure in diesem spannenden Umfeld ist, die sie für ihren Aufbau brauchen."

Der zeitgerechte Start von ABO Digital steht im Einklang mit den Erwartungen, dass digitale Vermögenswerte stärker aus dieser Krise hervorgehen und den nächsten Zyklus beginnen werden. Zusammen mit einigen bedeutenden Akteuren, die in den letzten Jahren in diesem Investment-Umfeld dominiert haben, bringt ABO Digital frischen Wind in die Branche und eine alternative Vorgehensweise, wie Projekte ihre Entwicklung und Ausdehnung finanzieren können.

Weitere Informationen über ABO Digital erhalten Sie unter www.abodigital.io

