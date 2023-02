DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der US-Pharmakonzern Pfizer spricht mit dem Biotechnologieunternehmen Seagen Inc über eine mögliche Übernahme. Die Gespräche seien noch in einem frühen Stadium und ein Abschluss sei nicht garantiert, sagten informierte Personen. Zu den möglichen Hürden für einen Deal gehört eine zu erwartende kartellrechtliche Prüfung. Bei einer Akquisition dürfte Seagen mit einem Marktwert von rund 30 Milliarden Dollar einen Aufschlag auf diesen Wert verlangen. Im vergangenen Jahr hatte Seagen mit dem Pfizer-Konkurrenten Merck & Co bereits fortgeschrittene Gespräche über eine Übernahme im Wert von 40 Milliarden Dollar oder mehr geführt, wie das Wall Street Journal damals berichtete. Die beiden Seiten konnten jedoch keine Einigung erzielen. Pfizer hatte damals ebenfalls ein Auge auf Seagen geworfen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Eine Einigung mit dem Biotechunternehmen würde Pfizer, einem der größten Pharmakonzerne der Welt, helfen, seine Palette an Krebsbehandlungen um eine vielversprechende Klasse an Wirkstoffen zu erweitern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: -3,6% gg Vm zuvor: +5,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.975,50 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.009,00 +0,1% Nikkei-225 27.423,96 -0,1% Hang-Seng-Index 19.883,64 -0,6% Kospi 2.402,64 -0,9% Shanghai-Composite 3.257,21 -0,3% S&P/ASX 200 7.224,80 -1,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Neue Woche, alte Belastungsfaktoren: an den ostasiatischen Aktienmärkten und auch an der Börse in Sydney sind die Sorgen vor weiter steigenden und länger erhöht bleibenden Zinsen unverändert das dominierende Thema. Zuletzt hatte am Freitag ein für die US-Notenbanker besonders wichtiges Preismaß enttäuscht im Hinblick auf die Entwicklung der Inflation, gefolgt von weiteren falkenhaften Kommentaren aus Kreisen der US-Zinsentscheider. Unter den Einzelwerten verlieren Korea Gas in Seoul fast 8 Prozent. Das Unternehmen schüttet trotz eines besser ausgefallenen Quartalsgewinns keine Dividende aus, sondern will das Geld stattdessen zur Verbesserung seiner finanziellen Gesamtlage verwenden. In Tokio berichten Teilnehmer von besser als der breite Markt liegenden Aktien aus dem Finanzsektor. Sie profitierten vom weiter gestiegenen Zinsniveau. So liegen Mizuho Financial Group 1,2 und Dai-ichi Life Holdings 1,5 Prozent im Plus. Die Rohstoffschwergewichte BHP und Rio Tinto verbilligten sich in Sydney um je rund 3,0 Prozent, die Aktie des Eisenerzunternehmens Fortescue verlor sogar 7,3 Prozent, allerdings wurde das Papier ex Dividende gehandelt. Downer brachen um 24 Prozent ein, nachdem das Minenunternehmen den Ausblick gesenkt hatte.

US-NACHBÖRSE

Lucira Health reagierten mit einem Kursfeuerwerk auf die Nachricht, dass die US-Arzneimittelaufsicht einem kombinierten Covid-19- und Grippe-Diagnosetest des Unternehmens eine Notfallzulassung erteilt hatte. Die Aktie schoss auf Nasdaq.com um 207 Prozent nach oben auf 0,43 Dollar. Für Tegna ging es dagegen um 26 Prozent abwärts. Hier belastete, dass der vorgeschlagene Verkauf des TV- und Radiosenders an den Hedgefonds Standard General L.P. von der Federal Communications Commission weiter untersucht wird im Hinblick auf mögliche negative Preisfolgen für die Konsumenten und drohende Stellenverluste.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.816,92 -1,0% -336,99 -1,0% S&P-500 3.970,03 -1,1% -42,29 +3,4% Nasdaq-Comp. 11.394,94 -1,7% -195,46 +8,9% Nasdaq-100 11.969,65 -1,7% -210,49 +9,4% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 852 Mio 848 Mio Gewinner 878 2.023 Verlierer 2.175 1.027 unverändert 112 116

Schwächer - Der im Januar in der Kernrate einen Tick stärker als erwartet gestiegene PCE-Preisindex hielt die Sorgen vor länger erhöhten Zinsen als Belastungsfaktor für Aktien am Leben. Hinzu kamen "falkenhafte" Aussagen von US-Notenbankern. Für etwas Gegengewicht sorgten robust ausgefallene Konjunkturdaten als Beleg, dass die Wirtschaft die Zinserhöhungen bislang wegzustecken scheint. Unter den Einzelwerten verteuerten sich Beyond Meat um gut 10 Prozent, nachdem der Viertquartalsverlust nicht so hoch ausgefallen war wie befürchtet. Boeing (-4,8%) musste erneut die Auslieferung seiner Langstreckenflieger 787 Dreamliner stoppen, wegen Problemen an einem Teil des Flugzeugrumpfes. Um 7,6 Prozent abwärts ging es für Adobe, weil das US-Justizministerium laut einem Agenturbericht die 20 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Design-Softwareunternehmens Figma offenbar blockieren will. Autodesk (-13%) wurden wegen eines schwachen Ausblicks verkauft.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,80 +10,8 4,69 37,9 5 Jahre 4,21 +9,8 4,11 21,2 7 Jahre 4,11 +7,8 4,03 13,9 10 Jahre 3,95 +6,4 3,88 6,5 30 Jahre 3,93 +4,7 3,89 -3,6

Die Renditen setzten den zuletzt übergeordnet zu beobachtenden Aufwärtstrend dynamisch fort, nachdem diesmal der PCE-Deflator - gepaart mit robusten Konjunkturdaten - die Erwartung weiter steigender US-Zinsen befeuert hatte.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:47 Uhr % YTD EUR/USD 1,0534 -0,1% 1,0547 1,0591 -1,6% EUR/JPY 143,71 -0,1% 143,84 142,76 +2,4% EUR/GBP 0,8834 +0,1% 0,8828 0,8811 -0,2% GBP/USD 1,1926 -0,2% 1,1946 1,2020 -1,4% USD/JPY 136,41 +0,0% 136,39 134,79 +4,0% USD/KRW 1.324,65 +0,7% 1.314,82 1.305,72 +5,0% USD/CNY 6,9691 +0,2% 6,9563 6,9368 +1,0% USD/CNH 6,9873 +0,1% 6,9798 6,9478 +0,9% USD/HKD 7,8466 -0,0% 7,8487 7,8471 +0,5% AUD/USD 0,6699 -0,4% 0,6726 0,6795 -1,7% NZD/USD 0,6133 -0,4% 0,6160 0,6221 -3,4% Bitcoin BTC/USD 23.397,08 -0,3% 23.468,48 23.841,25 +41,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte im Fahrwasser gestiegener Marktzinsen Stärke, wobei er bereits vor den neuesten Teuerungsdaten zugelegt hatte. Der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,76 76,32 -0,7% -0,56 -5,9% Brent/ICE 82,51 83,16 -0,8% -0,65 -3,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen nach zwischenzeitlichen Verlusten in Reaktion auf die Inflationsdaten um gut 1 Prozent. Höhere Leitzinsen könnten zwar die Wirtschaft dämpfen und damit die Nachfrage nach Erdöl, aktuell sei die weltweite Ölnachfrage aber immer noch recht hoch, unter anderem weil der Flugverkehr wieder zunehme, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,43 1.811,08 -0,1% -2,66 -0,9% Silber (Spot) 20,64 20,76 -0,6% -0,13 -13,9% Platin (Spot) 910,25 912,45 -0,2% -2,20 -14,8% Kupfer-Future 3,95 3,95 -0,1% -0,00 +3,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis litt unter dem festen Dollar und den weiter steigenden Marktzinsen. Die Feinunze verbilligte sich um 0,6 Prozent.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

BERKSHIRE HATHAWAY

ist angesichts der Volatilität der Aktien- und Rentenmärkte mit einem Verlust von 22,82 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2022 gegangen. Im Vorjahr waren noch 89,80 Milliarden Gewinn angefallen. Hauptursache waren Investitionen des Fonds in Derivaten, wo ein Minus von 53,61 Milliarden Dollar anfiel, verglichen mit einem Gewinn vor Jahresfrist von über 63 Milliarden.

FORD

hat die Unterbrechung der Produktion seines elektrischen Pickup-Trucks F-150 Lightning um eine Woche verlängert. Der US-Konzern arbeitet daran, ein Batterieproblem zu beheben, das einen Fahrzeugbrand verursacht hat.

