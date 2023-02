Die Inventory-Intelligence-Lösung von Sensormatic Solutions, die auf RFID-Technologie basiert, trägt zur Verbesserung der Bestandsgenauigkeit und zur Erhöhung der Transparenz im Ladengeschäft und im E-Commerce bei

Mehr als 500 Millionen von Renner verkaufte Produkte enthalten Radiofrequenz-Identifikationstechnologie (RFID) von Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions, das weltweit führende Portfolio für Einzelhandelslösungen von Johnson Controls, hat nach dem Einsatz seiner Inventory-Intelligence-Lösungen bei einem der größten Modehändler in Brasilien, Renner, beeindruckende Ergebnisse erzielt, um die Abläufe in den Geschäften und im E-Commerce zu optimieren. Nach der Implementierung der auf RFID-Technologie basierenden Inventory-Intelligence-Lösung von Sensormatic Solutions in allen Filialen im Jahr 2019 meldet Renner eine Reduzierung der Fehlbestände um 87 und eine Steigerung der Bestandsgenauigkeit um 64 %.1

Nach Angaben von Renner wurden seit 2019 mehr als 500 Millionen der verkauften Produkte mit der RFID-Technologie von Sensormatic Solutions gekennzeichnet, was täglich über 4 Millionen Erfassungen auf Artikelebene ermöglicht. Der Einzelhandelsriese hat nicht nur die Fülle und Qualität seiner Daten erhöht, sondern kann nun auch den Weg jedes Produkts vom Distributionszentrum zu den Geschäften besser optimieren, da er mehr Transparenz erhält. Mit dem Zugang zu Echtzeit-Datenmanagement und Produktverfügbarkeit kann der Einzelhandelsriese über genaue Bestandsinformationen verfügen, was für seinen Omnichannel-Betrieb unerlässlich ist.

So kann Renner jetzt beispielsweise sehen, welche Artikel in die Umkleidekabine mitgenommen wurden und ob sie schließlich verkauft wurden oder nicht. Außerdem können die Kunden unabhängig vom Kanal (im Geschäft oder online) besser sehen, wo sich ein Produkt befindet, um das richtige Kaufmodell zu wählen.

"Durch die Nutzung von mehr Bestandsinformationen über unsere physischen und Online-Kanäle haben wir unsere Omnichannel-Strategie und unsere digitalen Verkäufe gestärkt", so Alexandre Ribeiro, Risk Director bei Renner. "Darüber hinaus haben wir mit der RFID-Technologie von Sensormatic Solutions eine einzige Quelle für Bestandsdaten, die es unseren Vertriebsmitarbeitern ermöglicht, unsere Bestände in wenigen Stunden auf monatlicher statt auf jährlicher Basis zu bearbeiten."

Als Anbieter von End-to-End-Lösungen aus einer Hand ermöglichte Sensormatic Solutions Renner die Umgestaltung und Verbesserung bestehender Prozesse und Technologien in allen seinen Filialen durch:

Verwendung eines einzigen intelligenten RFID-Etiketts : um Datenerfassung und Sicherheitsanwendungen zu ermöglichen, wodurch der Bedarf an zusätzlichen Etiketten entfällt und der ROI des Projekts verbessert wird.

: um Datenerfassung und Sicherheitsanwendungen zu ermöglichen, wodurch der Bedarf an zusätzlichen Etiketten entfällt und der ROI des Projekts verbessert wird. Einführung von RFID an der Kasse: macht das Lesen von Barcodes überflüssig und verbessert den Kundenservice.

macht das Lesen von Barcodes überflüssig und verbessert den Kundenservice. Hinzufügen von RFID-Alarmsäulen am Ladeneingang: um einen Überblick über Diebstahlsfälle und die Wirksamkeit ihrer Strategien zur Schadensverhütung zu erhalten.

Als Ergebnis dieser Arbeit wurde der Einsatz der Inventory-Intelligence-Lösung von Sensormatic Solutions bei Renner als Finalist in der Kategorie Einzelhandel der internationalen RFID Journal Awards 2022 ausgewählt. Außerdem erhielt Renner den ABRAPPE 2022 SUPER PREMIO Award, der die innovative Implementierung der RFID-Technologie von Sensormatic Solutions würdigt.

"In der heutigen hypervernetzten Welt geht es bei der Kundenerfahrung darum, wie, wo, wann und warum die Kundenbeziehung stattfindet", sagt Sean Lee, Regional Vice President und General Manager für EMEA bei Sensormatic Solutions. "Mit unserer Technologie können Einzelhändler die Bestandsgenauigkeit verbessern und sicherstellen, dass die Ware dort verfügbar ist, wo und wann ihre Kunden einkaufen wollen."

Weitere Informationen über den Erfolg von Renner finden Sie in der Fallstudie von Sensormatic Solutions.

Um mehr über die Inventory-Intelligence-Lösung von Sensormatic Solutions zu erfahren, besuchen Sie den Stand C01 in Halle 6 auf der Messe Düsseldorf vom 26. Februar bis 2. März 2023 und folgen Sie uns per EuroShop2023 auf Twitter und LinkedIn. Für eine Standführung oder ein Treffen mit einem Kundenbetreuer besuchen Sie bitte die EuroShop-Seite von Sensormatic Solutions.

Über Johnson Controls

Bei Johnson Controls (NYSE:JCI) gestalten wir die Umgebung, in der Menschen leben, arbeiten, lernen und sich erholen. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen für intelligente, gesunde und nachhaltige Gebäude sehen wir unsere Mission darin, die Leistung von Gebäuden neu zu überdenken, um diese in den Dienst von Menschen, Orten und der ganzen Welt zu stellen.

Aufbauend auf einer stolzen Geschichte von fast 140 Jahren Innovation liefern wir mit OpenBlue, unserem umfassenden digitalen Angebot, die Blaupause der Zukunft für Branchen wie das Gesundheitswesen, Schulen, Rechenzentren, Flughäfen, Stadien, Fertigung und darüber hinaus.

Mit einem globalen Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern bietet Johnson Controls heute das weltweit größte Portfolio an Gebäudetechnik und Software sowie Servicelösungen von einigen der vertrauenswürdigsten Namen der Branche.

Besuchen Sie www.johnsoncontrols.com für weitere Informationen und folgen Sie @johnsoncontrols auf sozialen Plattformen.

Über Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions ist das führende globale Einzelhandelslösungsportfolio von Johnson Controls, das operative Exzellenz in großem Maßstab ermöglicht und die intelligente und vernetzte Kundenbindung fördert. Unsere intelligente digitale Betriebsplattform Sensormatic IQ kombiniert das gesamte Sensormatic Solutions-Portfolio, einschließlich der Daten von Drittanbietern, um unübertroffene Einblicke in das Kundenerlebnis, die Bestandsintelligenz, die Verlustprävention und die betriebliche Effizienz mit fortschrittlichen Technologien wie KI und maschinellem Lernen zu liefern. Dies ermöglicht es Einzelhändlern, auf der Grundlage von präskriptiven und prädiktiven datengesteuerten Ergebnissen zu handeln, um mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Besuchen Sie Sensormatic Solutions oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unserem YouTube-Kanal.

Über Renner

Das 1965 gegründete Unternehmen Lojas Renner S.A. ging 1967 an die Börse und wurde 2005 das erste brasilianische Unternehmen, dessen Aktien zu 100 an der Börse gehandelt werden und das am Novo Mercado, der höchsten Ebene der Unternehmensführung B3, notiert ist. Sein Mode- und Lifestyle-Ökosystem umfasst die folgenden Marken: Renner, das Kleidung und Accessoires für alle Stilrichtungen anbietet; Camicado aus dem Bereich Wohnen und Dekoration; Youcom, spezialisiert auf Jugendmode; Ashua Curve Plus Size, das Kleidung in den Größen 46 bis 54 anbietet; und Repassa, eine Plattform für den Wiederverkauf von Kleidung, Schuhen und Accessoires.

Derzeit sind mehr als 660 Geschäfte in Betrieb, wobei alle Geschäfte des Ökosystems berücksichtigt sind. Neben der Präsenz in Brasilien mit all seinen Marken hat das Unternehmen seinen Internationalisierungsprozess mit der Eröffnung von Renner-Einheiten in Uruguay im Jahr 2017 und in Argentinien im Jahr 2019 begonnen. Zu Lojas Renner S.A. gehören auch Realize CFI, das den Einzelhandel durch das Angebot und die Verwaltung von Finanzprodukten unterstützt, und Uello Tecnologia, ein digitales Logtech-Unternehmen, das sich auf Lösungen für die Zustellung in Städten konzentriert.

1 Interne Erkenntnisse und Berichterstattung von Renner

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

