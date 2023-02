Nach dem Kursrutsch am Freitag wird der DAX am Montag leicht erholt erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund 30 Minuten vor dem Handelsstart 0,4 Prozent im Plus auf 15.266 Punkte. Am Freitag war er aus seiner zweiwöchigen Seitwärtsbewegung herausgerutscht, nachdem er mehrmals an der Charthürde von 15.500 Punkten gescheitert war. Die Anleger treiben weiter Inflations- und Zinssorgen um. Die Hauptprämisse sei angesichts der hartnäckigen Teuerung Risikoscheu, hieß es bei den Marktexperten ...

