Das seit Ende 2022 nicht mehr an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen hat auch klar mehr verdient und erhöht entsprechend die Dividende.Mex - Der Verpackungsmaschinenhersteller Bobst hat im Geschäftsjahr 2022 den Umsatz markant gesteigert. Das seit Ende 2022 nicht mehr an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen hat auch klar mehr verdient und erhöht entsprechend die Dividende. Der Umsatz kletterte laut Mitteilung vom Montag um knapp 18 Prozent auf 1,84 Milliarden Franken. Währungs- und Akquisitionsbereinigt zogen die Verkäufe...

Den vollständigen Artikel lesen ...