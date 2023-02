GIGABYTE und seine Tochtergesellschaft Giga Computing präsentieren gemeinsam die Serverlösungen der nächsten Generation auf dem MWC 2023. Die Ausstellung wird IT-Lösungen für Edge Computing, KI-Entwicklung, HPC-Rechenzentren, Cloud-Server, Green Computing und Visual Computing abdecken und steht unter dem Motto "Power of Computing". Dank der langjährigen Erfahrung von GIGABYTE werden diese Server von akademischen Einrichtungen und Unternehmen weltweit eingesetzt und beschleunigen die Innovation in verschiedenen Branchen.

Unendliche Möglichkeiten von 5G-Anwendungen mit Edge Computing erschließen

GIGABYTE präsentiert drei Edge-Server-Modelle (E163-S30, E263-Z30, E252-P30), die jeweils die neuesten Intel-, AMD- und Ampere-Prozessoren unterstützen. Sie spielen eine wichtige Rolle in Edge-Rechenzentren, die den Betrieb großer Mengen von IoT-Geräten in 5G-Anwendungen wie intelligente Fertigung, Automobiltechnik und intelligente Städte unterstützen.

Um die 5G-Geschäftsmöglichkeiten zu erweitern, bietet GIGABYTE eine vielfältige Auswahl an Edge-Servern, die sich durch Rechenleistung, Skalierbarkeit, Übertragungsgeschwindigkeit und geringeren Energieverbrauch auszeichnen. Dank des Gehäusedesigns mit geringer Tiefe lassen sich die Server an Mikro-Rechenzentren in der Nähe von Datenquellen in städtischen und abgelegenen Gebieten anpassen, sodass Regierungen und Unternehmen die Menschen mit der 5G-Smart-Technologie verbinden können.

Beschleunigen Sie den Durchbruch von KI-Innovationen mit GPU-Servern und HPC-Rechenzentren

Das Aufkommen von ChatGPT hat weltweit mehr Branchen dazu veranlasst, den Wert von KI-Innovationen zu erkunden. Auf dem MWC stellt GIGABYTE die neuesten GPU/HPC-Server (G493-SB0, H263-S64) vor, die die fortschrittlichsten Prozessoren, DDR5-RAM und PCIe-5.0-Lanes mit hoher Bandbreite unterstützen und die Effizienz von KI-Computing steigern.

GIGABYTE bietet eine große Auswahl an NVIDIA-zertifizierten GPU/HPC-Servern, die strenge Leistungs-, Stabilitäts- und Skalierbarkeitstests bestanden haben. Sie beschleunigen Workloads für umfangreiche Datenverarbeitung, KI/ML-Modelltraining und Inferenz massiv und bringen die KI-Forschung auf die nächste Stufe.

Die Welt zu einer nachhaltigen Zukunft durch Green Computing führen

Mit der wachsenden Nachfrage nach KI, HPC und Cloud Computing ist die übermäßige Wärmeentwicklung von Servern die Hauptursache für Energieverschwendung. Auf dem MWC präsentiert GIGABYTE Luft-, Flüssigkeits- und Immersionskühlungslösungen und bietet Unternehmen verschiedene Möglichkeiten, ihr "grünes Rechenzentrum" zu bauen.

GIGABYTE verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Serverstrukturen, Tauchtanks und Managementsysteme. Die Tauchkühlungslösungen wurden vom japanischen Telekommunikationsunternehmen KDDI, einem weltweit führenden IC-Gießereiriesen und anderen namhaften Kunden übernommen. In einem der erfolgreichen Fälle konnte das Rechenzentrum den Energieverbrauch um 30 senken und gleichzeitig die Leistung der HPC-Prozessoren um 10 steigern. GIGABYTE bietet verschiedene Lösungen für die Serverkühlung an, die es Unternehmen ermöglichen, technologische Vorteile zu erzielen und ihre Nachhaltigkeitsziele zu übertreffen.

Neben dem Server-Lineup präsentiert GIGABYTE in der "Visual Computing"-Ausstellung am Stand auch eine Powerhouse-Workstation. Die GPU-Workstation W771-Z00 ist bekannt für ihre Leistung auf Enterprise-Server-Niveau und kann bis zu 64 Kerne und 2 TB Gesamtspeicher unterstützen. Ihre Multitasking-Fähigkeit ermöglicht es Entwicklern, realistische virtuelle Welten, 3D-Rendering und Film-Postproduktion in Echtzeit-Zusammenarbeit zu konstruieren und so Meisterwerke mit höchster Effizienz zu schaffen.

Über GIGABYTE

GIGABYTE ist ein Ingenieur, Visionär und führendes Unternehmen in der Welt der Technik, das seine Hardware-Expertise, patentierten Innovationen und Branchenführerschaft nutzt, um zu schaffen, zu inspirieren und voranzubringen. GIGABYTE ist seit über 30 Jahren für seine preisgekrönten Motherboards und Grafikkarten bekannt und ist ein Eckpfeiler in der HPC-Community, der Unternehmen mit Server- und Rechenzentrumsexpertise versorgt, um ihren Erfolg zu beschleunigen. An der Spitze der sich entwickelnden Technologie widmet sich GIGABYTE der Entwicklung intelligenter Lösungen, die die Digitalisierung vom Edge bis zur Cloud ermöglichen und es den Kunden erlauben, digitale Informationen zu erfassen, zu analysieren und in wirtschaftliche Daten umzuwandeln, die der Menschheit zugute kommen und Ihr Leben bereichern ("Upgrade Your Life").

