Solera, der Weltmarktführer im Bereich Fahrzeug-Lebenszyklus-Management, wird auf der diesjährigen Insurtech Insights Europe in London am 1. und 2. März die Zukunft des datengesteuerten Schaden- und Risikomanagements für Fahrzeuge vorstellen. Die Lösung soll die Bearbeitung von Schadenfällen sowohl für Versicherer als auch für Kunden beschleunigen.

Mit dieser weltweit einzigen End-to-End-Lösung kombiniert Solera die Leistung von KI und visueller Intelligenz (VI) von Qapter VI, e-Driving und Mentor. Sie ermöglicht Flotten- und Kfz-Versicherern eine reibungslosere und effizientere, kontaktlose Schadenabwicklung. Als einzige Technologie vereint Qapter VI das Fahrerrisikomanagement, Notfallmaßnahmen und das KI-gesteuerte Schadenmanagement in einer integrierten Plattform.

Dies hilft den Versicherern in einer für die Branche kritischen Zeit. Laut dem globalen Innovationsindex 2022 von Solera würden 70 der Verbraucher den Versicherer wechseln, wenn sie ein schnelleres digitales Schadenmanagement, vollständige Transparenz des Schadenprozesses (56 %) und eine zügige Schadenabwicklung (53 %) erhalten würden. Die Verbraucher wünschen sich zudem Genauigkeit: 65 gaben an, dass sie eine Werkstatt wählen würden, die KI einsetzt, um das Risiko von Fehlern im Schadenprozess zu minimieren.

Die Technologie von Solera unterstützt die Versicherer, diesen Anforderungen gerecht zu werden, indem sie den Schadenprozess durch automatisierte, KI-gesteuerte Entscheidungsfindung beschleunigt. Laut Solera Data Insights wird dadurch die durchschnittliche Zeit für die Schadenschätzung von zwei Stunden auf zehn Minuten reduziert. Zudem wird der Umsatz gesteigert, indem der Reparaturfähigkeitsindex des mit KI verwalteten Schadens um über 10 erhöht wird.

Durch die Integration aller Elemente der Schadenbearbeitung in einer Plattform wird der Datenaustausch schneller und genauer, so dass die Versicherer die Schadenkosten anhand aktueller und umfangreicher Zahlen und in kürzester Zeit schätzen können. Dies führt zu einer besseren Kundenerfahrung und letztendlich zu einer besseren Kundenbindung für die Versicherer.

Während der Insurtech Insights veranstaltet Solera im InterContinental London The O2, Thought Leadership Sessions. Sie sollen Versicherern einen Einblick in die Nutzung der neuesten Data-Intelligence-Technologien im Risikomanagement geben. Folgende Themen stehen im Fokus:

The omnichannel approach redefining how you view the claims journey Besucher können die Claims Journey mit Bill Brower, Vice President of Industry Relations bei Solera, besuchen. Er erörtert, wie ein Omnichannel-Ansatz das Kundenerlebnis verändern, Schadenprozesse rationalisieren und das Geschäftswachstum fördern kann. Der Vortrag findet am 1. März um 9:30 Uhr auf der Red Stage statt.

Besucher können die Claims Journey mit Bill Brower, Vice President of Industry Relations bei Solera, besuchen. Er erörtert, wie ein Omnichannel-Ansatz das Kundenerlebnis verändern, Schadenprozesse rationalisieren und das Geschäftswachstum fördern kann. Der Vortrag findet am 1. März um 9:30 Uhr auf der Red Stage statt. Why does the automated fleet risk and claims management journey need AI and data-driven technologies to be sustainable and ESG compliant? Interessierte sind herzlich eingeladen, am Solera-Roundtable teilzunehmen. Hier erfahren sie, wie die Verknüpfung von Mensch und Technologie im Schaden- und Flottenrisikomanagement nicht nur zu Effizienz und Kosteneinsparungen führt, sondern auch die Produktivität und Kundenzufriedenheit erhöht und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat. Diese Session findet am 2. März um 10:20 Uhr statt.

"Kontaktlose Schadensabwicklung ist nicht nur die Zukunft der Versicherungsbranche, sie ist die Gegenwart", kommentiert Bill Brower, Vice President Industry Relations bei Solera. "Kunden erwarten von jedem Unternehmen, mit dem sie interagieren, ein Amazon-ähnliches Erlebnis. Doch allzu oft werden die Versicherer durch ungenaue Daten, subjektive Schadenbeurteilungen und langsame Reaktionszeiten ausgebremst. Wir müssen die Schadenabwicklung neu überdenken, um den Kunden das gewünschte Erlebnis zu bieten, und dabei modernste Technologien wie KI einsetzen, um die Effizienz und Genauigkeit während des gesamten Prozesses zu verbessern."

Um mehr über die Vorträge von Solera auf der Insurtech Insights zu erfahren oder sich für die Teilnahme anzumelden, können Interessierte Solera online oder auf dem Event den Stand S9 besuchen.

Über Solera

Solera ist ein weltweit führender Anbieter von Daten, Dienstleistungen und Software-as-a-Service für das integrierte Fahrzeuglebenszyklus- und Flotten-Management. Mit seinen vier Geschäftsbereichen Fahrzeugschäden, Fahrzeugreparatur, Fahrzeuglösungen und Flottenlösungen ist Solera Heimat vieler führender Marken rund um den Fahrzeuglebenszyklus, u. a. Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, CAP HPI und Autodata. Solera rüstet seine Kunden für den Erfolg im Zeitalter der Digitalisierung: seine Komplettlösung sorgt durch effizientere Abläufe, datengestützte Analysen und optimalen Kundenservice für höhere Umsätze, nachhaltige Kundenbindung und verbesserte Rentabilität. Solera unterstützt weltweit über 300.000 Kunden und Partner in mehr als 100 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.solera.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005094/de/

Contacts:

Anna Lena Heidemanns

annalena.heidemanns@simmer-communications.com