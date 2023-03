© Foto: Deutsche Börse AG



Inflations- und Zinssorgen sorgen erneut für schlechte Stimmung an den Märkten. In dieser Woche stehen vor allem Inflationsdaten aus Europa auf der Agenda der Anleger, so "Aktie der Woche"-Chefredakteur Lars Wißler.

Ein überraschend deutlicher Preisanstieg im Januar hat am Freitag die Anleger an den US-Börsen verschreckt. Hinzu kamen besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten. Immer weniger Anleger glauben offenbar an ein baldiges Ende der Zinserhöhungspolitik der Fed.

"Die Inflation ist voll beim US-amerikanischen Endverbraucher angekommen", stellt "Aktie der Woche"-Chefredakteur Lars Wißler im Gespräch mit wallstreet:online fest. Inflations- und Zinssorgen seien zurück auf der Agenda der Anleger.

Die Folgen an den US-Märkten: Für den Dow 30 war die vergangene Handelswoche die schlechteste seit gut fünf Monaten.

"In dieser Woche stehen insbesondere die europäischen Inflationsdaten auf der Agenda der Anleger. Der US-Markt ist aber bereit für einen neuen Anlauf nach oben", ist Lars Wißler überzeugt.

Nach dem Kursrutsch vom Freitag wird mit einer leichten Erholung im DAX gerechnet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 15.266 Punkten, berichtet die dpa.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralradaktion