Starke Zahlen haben der Aktie der Deutschen Telekom in der vergangenen Woche ein neues Mehrjahreshoch beschert. Vor allem die Tochter T-Mobile US bleibt der Wachstumsmotor und treibt auch den Kurs der Mutter immer wieder an. Eine andere Beteiligung hat sich dagegen deutlich schlechter entwickelt als gedacht.Telekom-CEO Tim Höttges hat die Beteiligung an BT in der Financial Times als "größten Fehler" bezeichnet, den er je gemacht hat. Er bereue den Deal aus dem Jahr 2015, bei dem sich der DAX-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...