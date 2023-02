Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich am Freitag in einem schwachen internationalen Börsenumfeld ebenfalls mit Abgaben aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX reduzierte sich um 0,31 Prozent auf 3.455,75 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,24 Prozent auf 1.740,46 Punkte hinab. Am Nachmittag war bekannt geworden, dass ein anhand amerikanischer Konsumausgaben ermittelter Preisindex deutlich höher als erwartet ausgefallen war, was den Druck auf die US-Notenbank erhöhte, ihre geldpolitischen Zügel weiter zu straffen. Diese erneut aufgeflammten Zinssorgen wirkten sich nachteilig für die meisten Aktienindizes dies und jenseits des Atlantiks aus. Hierzulande setzten allerdings auch Analystenstimmen ...

