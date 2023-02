RHI Magnesita hat im Jahr 2022 die Umsatzerlöse um 30 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro erhöhen können. Das Umsatzplus war vor allem unterstützt von Preissteigerungen. So hätten höhere Kosten durch ein Preiserhöhungsprogramm in Höhe von 600 Mio. Euro vollständig kompensiert werden können, wie es seitens RHI Magnesita heißt. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 37 Prozent auf 384 Mio. Euro. Das Unternehmen möchte eine Dividende von 1,1 Euro vorschlagen (Vorjahr 1,0 Euro). Die Dividende für das Gesamtjahr von 1,60 Euro je Aktie beinhaltet die am 23. September 2022 an die Aktionäre gezahlte Zwischendividende von 0,50 Euro je Aktie. CEO Stefan Borgas: "Obwohl der Ausblick für 2023 aufgrund der rückläufigen ...

