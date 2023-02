DJ PTA-News: Serviceware SE: Jahreszahlen 2021/22 geprägt von planmäßiger SaaS-Geschäftsmodell-Transformation - gut aufgestellt für weiteres Wachstum

Idstein (pta/27.02.2023/09:00) - * Angepasste Prognose bei Umsatz und Ergebnis erfüllt * Gesamtumsatz +2,3 Prozent * SaaS/Service-Umsatz +19,9 Prozent * Anteil der wiederkehrenden Umsätze steigt von 61,5 auf 67,6 Prozent * Umsatzwachstum von 5 bis 10 Prozent und Verbesserung des EBITDA im Geschäftsjahr 2022/2023 geplant * Serviceware beim aktuellen gesamtwirtschaftlichen Umbruchprozess zur Digitalisierung von Serviceprozessen hervorragend positioniert und mit nachhaltigen Wachstumspotenzialen

Idstein, 27. Februar 2023 Das Geschäftsjahr 2021/2022 (bis 30.11.) der Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) war erwartungsgemäß in hohem Maße geprägt von der Transformation des Geschäfts von einem Lizenz- zu einem SaaS-Geschäftsmodell. Serviceware hat die Entwicklung mit umfangreichen Investitionen und Aufwendungen unterstützt. Entsprechend stieg der Anteil der SaaS/Service-Umsätze am Gesamtumsatz nach vorläufigen noch untestierten Zahlen sehr deutlich um 19,9 Prozent von 40,1 Mio. Euro auf 48,1 Mio. Euro. Wiederkehrende Erlöse machten im abgelaufenen Geschäftsjahr 67,6 Prozent des Umsatzes aus, verglichen mit 61,5 Prozent im Jahr zuvor. Durch die zunehmende Dominanz von SaaS/Service-Verträgen ersetzen stabile wiederkehrende Erlöse in den kommenden Quartalen vermehrt schwankungsanfälligere, einmalige Lizenzeinnahmen, während insbesondere der Vertriebsaufwand für die Identifikation und Bearbeitung von Leads vollständig in der aktuellen Berichtsperiode erfasst wird.

Der Auftragsbestand, im Wesentlichen gebildet durch erhaltene Anzahlungen für Wartungs- und SaaS-Verträge, stieg 2021/2022 um 23,0 Prozent auf 32,4 Mio. Euro. Der operative Cashflow betrug 0,78 Mio. Euro. Die liquiden Mittel beliefen sich per Ende November 2022 auf 29,1 Mio. Euro. Weitere Finanzmittel in Höhe von 1,7 Mio. Euro sind in einer langlaufenden Bundesanleihe angelegt. Das Eigenkapital ist per 30.11.2022 von 53,9 Mio. Euro auf 49,9 Mio. Euro gesunken. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 45,8 Prozent (Vj. 48,7 Prozent). Die Bilanzsumme sank von 110,8 Mio. Euro auf 108,8 Mio. Euro.

Zusätzlich zur planmäßigen Transformation des Geschäftsmodells beeinflussten das schwierige gesamtwirtschaftliche und geopolitische Umfeld die Finanzkennzahlen von Serviceware temporär. Hohe Inflation, steigende Zinsen, gestörte Lieferketten und die Folgen des Kriegs in der Ukraine führten bei zahlreichen Kunden zu einer Verlängerung von Entscheidungsprozessen. Die angepasste Prognose für Umsatz und Ergebnis hat Serviceware in diesem Umfeld erreicht. Der Gesamtumsatz stieg um 2,3 Prozent von 81,3 Mio. Euro auf 83,2 Mio. Euro. Das EBITDA lag bei -1,6 Mio. Euro nach +2,2 Mio. Euro im Jahr zuvor.

Das herausfordernde gesamtwirtschaftliche Umfeld, das temporär Friktionen bei Kunden ausgelöst hat, dürfte mittelfristig als Katalysator für die Beschleunigung der Digitalisierung von Serviceprozessen wirken. Studien zeigen, dass Unternehmen als größten Nutzen der Automatisierung die Verbesserung der Effizienz von Business-Prozessen identifiziert haben. Das internationale Marktforschungs- und Analyseunternehmen Gartner Group erwartet entsprechend für das besonders für Serviceware relevante Marktsegment "IT Financial Management" bis 2026 ein durchschnittliches jährliches Marktwachstum von 22,8 Prozent. Serviceware ist bestens aufgestellt, um überproportional an dieser Entwicklung zu partizipieren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden zahlreiche Neukunden für die ESM-Plattform von Serviceware gewonnen, darunter einige Konzernen und Großunternehmen. Zudem wurden im Rahmen der internationalen Expansionsstrategie die Vertriebsaktivitäten gestärkt, aus denen auch eine steigende Zahl von Teststellungen und vorvertraglichen Erprobungen resultierte. Serviceware hat seine ESM-Plattform konsequent weiter ausgebaut und setzt zunehmend Künstliche Intelligenz bei Anwendungen ein. Auf diese Weise hat Serviceware in den vergangenen Quartalen die Marktstellung als einer der weltweit führenden Anbieter für Enterprise Service Management weiter ausgebaut.

Auf Basis der hervorragenden Marktposition, der hohen Planbarkeit bei SaaS/Service-Umsätzen und eines guten Starts ins Geschäftsjahr 2022/2023 erwartet Serviceware einen positiven Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr. Beim Umsatz ist ein Zuwachs von 5 bis 10 Prozent geplant, bei einer Verbesserung des EBITDA. Für die Folgejahre ist Serviceware zuversichtlich, das Umsatz- und das Gewinnwachstum weiter zu forcieren.

Dirk K. Martin, CEO von Serviceware: "Mit den Finanzzahlen des vergangenen Geschäftsjahres können wir nicht zufrieden sein. Das aktuelle Umfeld hat unser Wachstum gebremst. Gleichzeitig sehen wir allerdings auch die Auswirkungen der zunehmenden Verschiebung von Lizenzumsätzen zu SaaS/Service-Umsätzen bei Serviceware. Die positiven Effekte daraus werden sich systemimmanent in den kommenden Jahren sowohl bei Umsatzhöhe und Umsatzplanbarkeit als auch bei der Profitabilität zeigen. Zudem haben wir im vergangenen Jahr wichtige Weichen gestellt, damit wir künftig vom grundlegenden Umbruch profitieren, der sich aktuell in der Wirtschaft abspielt. Effiziente, leistungsfähige digitale Serviceprozesse werden immer mehr für Unternehmen zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil - Serviceware macht hier mit seinen Produkten und der einzigartigen ESM-Plattform für unsere Kunden den Unterschied aus. Wir werden zu den globalen Gewinnern in diesem Bereich zählen. Bereits im laufenden Geschäftsjahr werden wir wieder deutlich positivere Zahlen zeigen können."

Der vollständige Jahresabschluss und der Geschäftsbericht 2021/2022 stehen ab 24. März 2023 unter http:// www.serviceware-se.com in der Rubrik Investor Relations bereit.

Serviceware lädt Investoren und Medienvertreter am 28. Februar 2023 um 12:00 Uhr zu einer Videokonferenz ein, bei der die Jahreszahlen und die Prognose erläutert werden. Die Zugangsdaten können per E-Mail über investor-relations@serviceware-se.com angefragt werden.

Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus den Softwarelösungen Serviceware Processes, Serviceware Financial, Serviceware Resources, Serviceware Knowledge und Serviceware Performance. Alle Lösungen können integriert, aber auch unabhängig voneinander eingesetzt werden.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Enterprise Service Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 17 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.serviceware-se.com.

