Vancouver, B.C., 27. Februar 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - First Hydrogen Corp. ("FIRST HYDROGEN" oder das "Unternehmen") (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) schließt die Erfassung der Kilometerleistung und die Fahrzeugbewertung ab, um die Effizienz seiner emissionsfreien leichten Nutzfahrzeuge (LCVs -Light Commercial Vehicles) zu optimieren, bevor die Fahrzeuge im März 2023 bei Flottenkunden eingesetzt werden. Die Bewertungen werden zusammen mit dem Antriebsspezialisten AVL Powertrain durchgeführt, der die Fahrzeuge einer Reihe von realen Betriebszyklen unterzieht, darunter Stadt-, Land- und Autobahnfahrten. Auf der Grundlage des Fahrzeuggewichts, der Batteriegröße und des Energieverbrauchs des Antriebsstrangs haben die beiden LCVs von First Hydrogen je nach Strecke eine voraussichtliche Reichweite von 400-600 km mit einer einzigen Betankung, die weniger als 5 Minuten dauert.

Die von den beiden mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen Fahrzeugen (FCEV) gesammelten Daten werden es First Hydrogen ermöglichen, den Kraftstoffverbrauch und die Reichweite der Fahrzeuge in verschiedenen Fahrszenarien genau zu bestimmen. Dadurch kann das Unternehmen eine KI zur Vorhersage des Energieverbrauchs, zur Optimierung der Kraftstoffeffizienz und zur Ermittlung von Bereichen für die weitere Entwicklung einsetzen. Die Daten werden die tatsächlichen Fähigkeiten der künftigen emissionsfreien Fahrzeuge von First Hydrogen erfassen, zunächst mit dem Fahrzeug der Generation II.

Die Daten ermöglichen einen Vergleich mit Simulationen, die für die Prüfung nach dem Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) durchgeführt wurden, das Teil des EU-Rechts ist. WLTP ist ein weltweiter Standard, der von Käufern und kommerziellen Flottenmanagern verwendet wird, um den Energieverbrauch und die Emissionen von Fahrzeugen zu vergleichen und bei Elektrofahrzeugen auch die Reichweite zu berechnen. Die Tests finden bis Mitte März statt, und die Daten werden anschließend ausgewertet. Die ersten Zahlen werden für Mitte März 2023 erwartet und werden den Ingenieuren von First Hydrogen dabei helfen, die wettbewerbsfähigen Gesamtbetriebskosten (TCO) der Fahrzeuge darzustellen, die für gewerbliche Flottenmanager, die in neue Fahrzeuge investieren, eine wichtige Information darstellen. Die Daten werden es potenziellen Kunden auch ermöglichen, echte Vergleiche zwischen FCEVs, batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren anzustellen.

Die Tests werden abgeschlossen, bevor First Hydrogen seine beiden Transporter im Rahmen eines Programms mit dem Aggregated Hydrogen Freight Consortium (AFHC) bei großen Fuhrparkbetreibern in UK für Versuche einsetzt. Diese Betriebsversuche bieten Unternehmen, darunter nationale Supermärkte, Versorgungsunternehmen, Pannendienste und Gesundheitsdienstleister, die Möglichkeit, neben ihren eigenen Flotten emissionsfreie LCVs zu testen.

Der Chief Engineer von First Hydrogen Automotive, Stephen Pendrey, sagt: "Diese Tests sind ein wichtiger Teil unserer Fahrzeugentwicklung und helfen uns, das Fahrzeug so effizient wie möglich und im Einklang mit den Erwartungen zu betreiben. Anhand der Daten können wir das Fahrzeuggewicht und die Nutzlast berücksichtigen, um die für den Antrieb benötigte Energiemenge zu berechnen. Die Ergebnisse liefern nachprüfbare Daten über die erwartete Reichweite pro verwendetem Kilogramm Wasserstoff. Diese Informationen zeigen Nutzfahrzeugbesitzern und Flottenmanagern, welche Leistung sie unter bestimmten Bedingungen erwarten können, und veranschaulichen die finanziellen Vorteile eines Umstiegs auf ein FCEV."

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff, und überkritische Kohlendioxidextraktionssysteme spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. plant und konstruiert das Unternehmen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Demonstrationsfahrzeuge für leichte Nutzfahrzeuge ("LCV") mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Phase der maßgeschneiderten Fahrzeugentwicklung eingeleitet, in der es seine eigene Flotte emissionsfreier Fahrzeuge entwickeln wird. Außerdem entwickelt First Hydrogen in Zusammenarbeit mit der FEV Consulting GmbH, der Automobilberatung der FEV Group in Aachen, ein Wasserstoff-Betankungssystem. Das Unternehmen verfolgt außerdem Gelegenheiten in der Produktion und dem Vertrieb von grünem Wasserstoff in dem Vereinigten Königreich, der EU und Nordamerika.

Für das Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

"Balraj Mann"

Chairman und Chief Executive Officer

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten".

Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen über den Betrieb, das Geschäft, die finanzielle Lage, die erwarteten finanziellen Ergebnisse, die Leistung, die Aussichten, die Möglichkeiten, die Prioritäten, die Ziele, die laufenden Ziele, die Meilensteine, die Strategien und die Aussichten von First Hydrogen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft darzustellen, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen Faktoren, die von der Geschäftsleitung herangezogen werden können, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Prognosen oder Projektionen zu erstellen, einschließlich der Erfahrungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zu historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen, Analysen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Beispiele für Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem: der Zeitpunkt und die Unvorhersehbarkeit von behördlichen Maßnahmen; behördliche, gesetzliche, rechtliche oder andere Entwicklungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit; begrenzte Marketing- und Vertriebskapazitäten; das frühe Stadium der Branche und der Produktentwicklung; limitierte Produkte; die Abhängigkeit von Dritten; unvorteilhafte Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Finanzmärkte; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Verlust von Führungskräften in Schlüsselpositionen, der Kapitalbedarf und die Liquidität, der Zugang zu Kapital, der Zeitpunkt und die Höhe von Kapitalausgaben, die Auswirkungen von COVID-19, Verschiebungen in der Nachfrage nach den Produkten von First Hydrogen und der Größe des Marktes, die Reform des Patentrechts, Patentstreitigkeiten und geistiges Eigentum, Interessenkonflikte sowie die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

